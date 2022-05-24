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Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerinin İlk Fideleri Toprakla Buluştu

Kreşler Müdürlüğü bünyesindeki 15 kreşte eğitim gören miniklerin; toprak verimliliğini, çevrenin korunmasını ve gıda güvenliğini esas alan organik tarım sistemi ile tanışmaları için her kreşte hobi bahçeleri oluşturan Kartal Belediyesi, bu kez de düzenlediği fide dikim etkinliği ile minik elleri toprağın bereketi ile buluşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mayıs 2022 Salı 16:40
Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerinin İlk Fideleri Toprakla Buluştu
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Türkiye’nin en fazla kreşine sahip kurumu olma özelliğini koruyan Kartal Belediyesi, kreş öğrencilerini çağdaş ve bilimsel eğitim çalışmalarıyla geleceğe hazırlarken, erken yaşta çevre duyarlılığı ve doğa sevgisi kazanabilmeleri amacı ile de önemli çalışmalara hayat vermeye devam ediyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler, ilk fidelerini öğretmenleri eşliğinde hobi bahçelerine diktiler.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte minik öğrenciler de toprakla ilk temaslarını kurma fırsatı buldu. Yeşil bir doğa ve sürdürülebilir bir ekosistem için küçük yaşlardan itibaren toprak ve bitki sevgisinin aşılanmasının amaçlandığı etkinlikte çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrenmenin keyfini yaşadı.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından temin edilen bitkiler, kreşlerde eğitim gören altı yaş grubu minik öğrencilerin elleriyle toprağa dikildi. Öğretmenlerinin gözetimindeki minikler, kreşlerinde yer alan ve ‘hobi bahçesi’ adı verilen bölümlerde domates, çilek, salatalık gibi sebze ve meyve fidelerini dikerek, toprağa su döktü. Etkinlikte küçük öğrencilerin toprakla temas etmekten dolayı keyifli vakit geçirdikleri gözlemlendi.

Öğrencilerin kendi ekip biçtikleri ürünleri toplayarak tüketmeleri planlanan etkinlikte aynı zamanda sağlıklı ve organik gıdaya yönelmelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Belirli aralıklarla organik tarım eğitimi alan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte ellerine çapaları alıyor, toprakla temas ediyor, toprağa zarar vermeden, üstelik en sağlıklı yoldan yetiştirdikleri sebzelerin; fide ve tohum aşamasından ürün verinceye kadar olan tüm safhalarını bizzat tecrübe ediyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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