Kartal Belediyesi Kreş Kayıtları İçin Noter Huzurunda Kura Çekildi

“Anneler Kartal’da Çocuklarını Kreşe Bırakıp Güvenle İşlerine Gidebiliyor”

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Kreş sayısı ve eğitim kalitesi ile model oluşturacak bir sistemi Kartal’da kurduklarını belirten Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de Kartal’daki 3. kreşini tamamlamak üzere olduğunu söyledi.

Kreş ihtiyacının artarak devam ettiğini ve aslında her mahalleye en az 2 kreşin gerektiğini belirten Başkan Yardımcısı konuşmasına şöyle devam etti: “Örnek teşkil edecek bir noktadayız. Anneler nasıl ki Kartal’da çocuklarını kreşe bırakıp güvenle işlerine gidebiliyor, diğer ilçelerde de anneler aynı durumda olmak istiyorlar, ancak maalesef bazı ilçelerde ya az kreş var ya da hiç yok. Dolaysıyla Kartal Belediyesi bu konuda örnektir.”

“Torpilsiz Kreş Kaydını Sağlama Politikasını Hayata Geçirdik”

Kartal Belediyesi kreşlerinin eğitim kalitesiyle, güvenliğiyle, disipliniyle örnek teşkil edecek noktada olduğunu kaydeden Aydın: “Tüm bu nedenlerle çok yoğun bir talep var. O nedenle biz geçen yıl başlattığımız noter huzurunda kura çekerek kayıt yapmayı, bu yıl da tekrarlayarak adaletli ve torpilsiz kreş kaydını sağlama politikasını hayata geçirdik. Bunun yanında ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocukları da alınıyor. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yine bizim kreşlerin fiyatları özel kreşlerin fiyatlarının yarısından bile daha aşağıdadır. Eğitim kalitesi olarak da hakikaten övüneceğimiz bir noktadayız.

Kreşlerimizde; Cumhuriyet değerlerine bağlı, Mustafa Kemal Atatürk’ü anlayan, ülkenin kurucularına saygıyı esas alan, geçmiş değerlerini koruyan, kollayan, kıymet bilen çocuklar yetiştirmek gibi ciddi bir hedefimiz var. Bu anlamda da örnek olmak istiyoruz.” Dedi.

Başkan Yardımcısı İmam Aydın konuşmasını tamamladıktan sonra, ilk kura çekimini gerçekleştirdi. Daha sonra her kreş için ve her yaş grubu için ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirildi. Noter Başkâtibi Nuray Ünal tek tek kura çekerek kayıt yapmaya hak kazanan çocukları açıkladı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)