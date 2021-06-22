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Kartal Belediyesi Kreş Kayıtları İçin Noter Huzurunda Kura Çekildi

Kartal Belediyesi’ne bağlı 15 Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim görecek çocukların başvuruları için noter huzurunda kura çekildi. Türkiye’nin en fazla kreşine (15) sahip kamu kurumu olarak; çağdaş, Atatürkçü ve nitelikli ilkelere dayalı eğitim sistemi ile büyük bir başarı hikâyesinin altında imzası bulunan Kartal Belediyesi, 2016 ve 2019 yılları arasında doğan çocukların kayıtları için kura çekilişi düzenledi. Kreş Müdürlüğü’ne yapılan başvurular için Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi Evlendirme Dairesi Salonu’nda pandemi önlemleri alınarak gerçekleştirilen kura çekilişine; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal 5. Noteri Berrin Güneş’i temsilen Başkâtip Nuray Ünal, Kâtip Kemal Akpınar, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Kartursaş Genel Müdürü Yaşar Tan, Kartal Belediyesi avukatlarından Gökhan Özvural, kreş öğretmenleri ve veliler katıldı. 2016 ile 2019 yılları arasında doğan çocukların farklı kreş ve sınıflara alınacağı kayıtlar için Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne yapılan başvurular arasında gerçekleştirilen çekiliş ile Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde ilk kez eğitim görecek minikler belirlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Haziran 2021 Salı 10:32
Kartal Belediyesi Kreş Kayıtları İçin Noter Huzurunda Kura Çekildi
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“Anneler Kartal’da Çocuklarını Kreşe Bırakıp Güvenle İşlerine Gidebiliyor”

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Kreş sayısı ve eğitim kalitesi ile model oluşturacak bir sistemi Kartal’da kurduklarını belirten Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de Kartal’daki 3. kreşini tamamlamak üzere olduğunu söyledi.

Kreş ihtiyacının artarak devam ettiğini ve aslında her mahalleye en az 2 kreşin gerektiğini belirten Başkan Yardımcısı konuşmasına şöyle devam etti: “Örnek teşkil edecek bir noktadayız. Anneler nasıl ki Kartal’da çocuklarını kreşe bırakıp güvenle işlerine gidebiliyor, diğer ilçelerde de anneler aynı durumda olmak istiyorlar, ancak maalesef bazı ilçelerde ya az kreş var ya da hiç yok. Dolaysıyla Kartal Belediyesi bu konuda örnektir.”

“Torpilsiz Kreş Kaydını Sağlama Politikasını Hayata Geçirdik”

Kartal Belediyesi kreşlerinin eğitim kalitesiyle, güvenliğiyle, disipliniyle örnek teşkil edecek noktada olduğunu kaydeden Aydın: “Tüm bu nedenlerle çok yoğun bir talep var. O nedenle biz geçen yıl başlattığımız noter huzurunda kura çekerek kayıt yapmayı, bu yıl da tekrarlayarak adaletli ve torpilsiz kreş kaydını sağlama politikasını hayata geçirdik. Bunun yanında ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocukları da alınıyor. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yine bizim kreşlerin fiyatları özel kreşlerin fiyatlarının yarısından bile daha aşağıdadır. Eğitim kalitesi olarak da hakikaten övüneceğimiz bir noktadayız.

Kreşlerimizde; Cumhuriyet değerlerine bağlı, Mustafa Kemal Atatürk’ü anlayan, ülkenin kurucularına saygıyı esas alan, geçmiş değerlerini koruyan, kollayan, kıymet bilen çocuklar yetiştirmek gibi ciddi bir hedefimiz var. Bu anlamda da örnek olmak istiyoruz.” Dedi.

Başkan Yardımcısı İmam Aydın konuşmasını tamamladıktan sonra, ilk kura çekimini gerçekleştirdi.  Daha sonra her kreş için ve her yaş grubu için ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirildi. Noter Başkâtibi Nuray Ünal tek tek kura çekerek kayıt yapmaya hak kazanan çocukları açıkladı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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