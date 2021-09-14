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Kartal Belediyesi ‘Karma Sanat Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor

Kartal Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kartal Belediyesi hizmet binası bu kez kağıt, rölyef, geleneksel çini ve filografialanındaki çalışmalarından oluşan ‘Karma Sanat Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2021 Salı 11:56
Kartal Belediyesi ‘Karma Sanat Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor
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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Eylül ayı programı kapsamındaki sergi Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın giriş katında bulunan fuaye alanında açıldı. Ebru Öztelli öncülüğünde sekiz sanatçı tarafından düzenlenen sergi, sanatın farklı branşlarını bir araya getirdi. Sanatçıların kağıt rölyef, geleneksel çini ve filografi alanındaki çalışmaları Kartallı sanatseverlerin beğenisine sunulurken, sergi katılımcılardan tam not aldı.

Sergi açılışında Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, tüm sanatçılar adına Ebru Öztelli’ye çiçek takdiminde bulundu. Filografi sanatçıları Zeynep Durgun ve Hakan Durgun ise çivi ve tel kullanarak yaptıkları Kartal Belediye logosunu hediye etti. Sanatçılar Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e de sanata olan katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Karma Sanat Sergisi, 18 Eylül Cumartesi gününe kadar Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın fuaye alanında sanatseverleri ağırlayacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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