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Kartal Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Kartal Belediyesi, İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı alarma geçti. Ekipler, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Mart 2022 Pazartesi 09:12
Kartal Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor
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Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Sivil Savunma Uzmanlığı ve Komşu İletişim Merkezi'nin ortak olarak yürüttüğü çalışmalarda; kar küreme, yol açma ve tuzlama ile ilgili taleplerin karşılanması için yoğun bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Kartal Belediyesi, 500 Personel ve 100 Araçla 24 Saat Aralıksız Görev Başında

Kartal'da 24 saat aralıksız süren çalışmalarda sahada aktif olarak görev yapan 250 kişilik lojistik ekip ile birlikte toplamda 500 personel görev başında. Çalışmalarda 50'si karla mücadele olmak üzere toplamda 100 araç ise görev yapıyor. Karla mücadele kapsamında şimdiye kadar 300 ton tuz kullanıldı. Ekiplerin gece boyunca ana arterler üzerinde buzlanma riskine karşı yaptığı çalışmalarda ise 50 ton solüsyon kullanıldı.

Rutin bir şekilde devam eden yol açma ve kar temizleme çalışmalarının yanında; Kartallı vatandaşların Komşu İletişim Merkezi’ne ilettiği yolda kalma, tuzlama, ağaç devrilmesi, hasta nakli, cenaze, ambulans talebi gibi acil ihtiyaçları içeren 650 acil başvuru ise ekiplerin gayretli çalışmaları sonucu neticelendirildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kartal’da özellikle ulaşım aksamının en yoğun olduğu Kartal Köprüsü, Kartal D-100 Güney Otobüs Durağı ve metro çıkışında işine giden ve yoldan geçen 750 vatandaşa soğuktan fazla etkilenmemeleri ve açlıklarını gidermeleri için sıcak çorba, çay ve kahve ikramında bulunuldu.

Kartal Belediyesi, karla mücadele kapsamında sokak hayvanlarını da unutmadı. Perşembe günü itibari ile ilçede sokak hayvanlarının odaklaştığı özellikle Aydos Ormanı çevresi ve Kartal sahil bandında sokak hayvanlarına 300 kilo mama ile besleme yapıldı.

Başkan Gökhan Yüksel: “Görevimizin Başındayız”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kar mesaisini aralıksız sürdüren ekiplere teşekkür ederek, “Kartal Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekiplerimizin çalışmaları sayesinde, şu ana kadar ilçemizde ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Bu süreçte dışarı çıkmak zorunda olan komşularımızın, daha ihtiyatlı davranmalarını buradan söylemiş olalım. Bizler Kartal Belediyesi olarak ilçemizde herhangi bir aksama yaşanmaması için görevimizin başındayız. Kartallı komşularımız da herhangi bir sorunla karşılaştıkları takdirde, ‘444 5 478’ telefon hattı üzerinden Komşu İletişim Merkezi’ni arayarak bizlere ulaşabilirler.” ifadelerini kullandı.

Haber videosuna https://we.tl/t-YeoFATdck6 linkinden erişebilirsiniz.

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