banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İstanbul Times TV 2021 Yılında da Sokak Röportajlarına Tam Gaz Devam Edecek
Son Dakika
İstanbul Times TV 2021 Yılında...
AGD’Nin Yeni Başkanı Öztürk’ten Gazetemize Ziyaret
AGD’Nin Yeni Başkanı Öztürk’ten Gazetemize...
İstanbullulara Yeni Yıl Hediyesi Yeni Tramvay
Son Dakika
İstanbullulara Yeni Yıl Hediyesi Yeni...
Op.Dr Urlu : Daha İyi Bir 2021 Yılı Diliyorum
Son Dakika
Op.Dr Urlu : Daha İyi...

Kartal Belediyesi Kardeş Belediyeler ile Dostluk Köprüsünü Güçlendiriyor

Kartal Belediyesi, kardeş belediyelerden Bulgaristan Ardino (Eğridere) Belediyesi ile Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne (HÖH) ziyaret gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Aralık 2020 Perşembe 10:29
Kartal Belediyesi Kardeş Belediyeler ile Dostluk Köprüsünü Güçlendiriyor
banner171

İki belediye arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesi ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla gerçekleştirilen ziyarete; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Belediye Meclis Üyesi Olcay Özgön katıldı. 

Meclis Üyesi Olcay Özcan, Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı İzzet Şaban'ı makamında ziyaret ederek, Başkan Gökhan Yüksel'in her iki belediye arasında ilişkileri geliştirmek amacıyla ilerleyen günlerde Eğridere'yi ziyaret etmek istediği ve her iki kardeş belediye arasındaki ilişkileri üst seviyede tutacakları mesajını iletti ve Kartal Belediyesi’nin hediyelerini taktim etti.

HÖH'e Tebrik Ziyaretleri

Belediye ziyaretinin ardından Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanlığı görevine seçilen Resmi Murad'a da bir ziyaret gerçekleştiren Meclis Üyesi Özgön, Murad'a yeni görevinde başarı dileklerini ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını iletti.

Daha sonra HÖH Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Bulgaristan Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Amedov ve HÖH 10. Ulusal Kongresi’nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Mustafa Karadayı’yı da ziyaret eden Olcay Özgön, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başarı ve hayırlı olsun dileklerini kendilerine iletti. Kartal Belediyesi Sanat Atölyesi’nde hazırlanan hediyeyi taktim eden Meclis Üyesi Özgön, aynı zamanda Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak da başarı dileklerini iletti.

Şehitler ve Türkan Bebek Anıldı

Son olarak Bulgaristan Sütkesiği (Mileçino) başta olmak üzere Kırcaali’ye bağlı ilçe ve köylerde Türklere uygulanan asimilasyon politikalarına karşı verilen mücadele esnasında hayatlarını kaybeden ve aralarında direnişin simgesi haline gelen Türkan bebeğin de bulunduğu şehitler için anma programı düzenlendi.

Pandemi kurallarına uyularak yapılan anma törenine katılan Olcay Özgön, Başkan Gökhan Yüksel’in anma mesajını ileterek şunları söyledi: “Türk kimlikleri ve Müslümanlıkları uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor ve önlerinde saygı ile eğiliyorum.”

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi'nde Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Kartal Belediyesi'nde Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallı Esnafa Yeni Yıl Ziyareti
Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallı Esnafa Yeni Yıl Ziyareti
İBB’den Kartal’daki Proje Alanlarına Ziyaret
İBB’den Kartal’daki Proje Alanlarına Ziyaret
Kartal Belediyesi’nden Online Halk Oyunları Eğitimi
Kartal Belediyesi’nden Online Halk Oyunları Eğitimi
Kartal' da, 11 Milyon Metrekare Kapalı Alan Dezenfekte Edildi
Kartal' da, 11 Milyon Metrekare Kapalı Alan Dezenfekte Edildi

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169