Kartal Belediyesi, ‘Karate ve Kick Boks Dostluk Müsabakası’na Ev Sahipliği Yaptı

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Okullarda Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim Spor ve Kişisel Gelişim Federasyonu iş birliğiyle, “Karate ve Kick Boks Dostluk Müsabakası” düzenlendi. Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen müsabakaya 14 spor kulübü ve 250 sporcu katıldı.

‘Dostluk Müsabakası’na; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve Meclis üyesi Umut Daştan, Doğru Parti Kartal İlçe Başkanı Gülay Şakar, Okullarda Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim Spor Kişisel Gelişim Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Koç, Federasyon İstanbul İl Başkanı Aydın Kaya, CHP Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa, ünlü rap sanatçısı Gazapizm ile çok sayıda sporsever katıldı.

Müsabakada kız ve erkek olmak üzere 7 ve 19 yaş arası 14 takım, karate ve kick boks maçı gerçekleştirdi. Profesyonel hakemlerin yönettiği yaklaşık 8 saat süren turnuvada, genç ve minik sporcular kazanmak için ter dökerken müsabakalar nefes kesti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, müsabaka sonunda genç sporcularla bir araya gelerek madalya ve plaketlerini takdim etti. Genç sporcularla sohbet eden Başkan Yüksel, gelecek vadeden sporculara başarılar diledi.

“Gelecekte Kartal’ı En Güzel Şekilde Temsil Edecekler”

Kartal Belediyesi olarak her alanda sporun ve sporcunun yanında olduklarını, ilçede spor eğitimlerini destekleyecek çalışmalara öncelik verdiklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, “Bugün, çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Kartal Belediyesi; çocuktan gencine kadar Kartallı tüm sporcuların yanında. Bugün de bunun en güzel örneklerinden birini görüyoruz. İnanıyorum ki, bu gençler ve çocuklar ileride kendi alanlarında Kartal’ı en güzel şekilde temsil edecekler.” diye konuştu. Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi ile ortak düzenlenen ‘Dostluk Müsabakası’na katkılarından dolayı Okullarda Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim Spor Kişisel Gelişim Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Koç ve ekibine de teşekkür etti.