Kartal Belediyesi Kadın Emeği Pazarı 14 Şubat teması ile açıldı

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün desteklediği Kadın Emeği Pazarı; Hamam Sokak’ta 14 Şubat Sevgililer Günü teması ile açıldı. Kartal Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi tarafından kurulan ve her hafta 4 gün boyunca açık olan Kadın Emeği Pazarı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle renkli bir açılışa ev sahipliği yaptı. Kırmızı balonlar, kalpler ve aşkı simgeleyen canlı manken ile açılışı gerçekleştirilen Pazar, 14 Şubat tarihine kadar açık kalacak. Kadınların el emeği göz nuru verdiği ürünlerin değerlendirildiği pazara destek vererek ahşap stantları yaptıran Kartal Belediyesi, etkinlik boyunca maske ve dezenfektan desteği sağladı. Pamuk şeker ikramının da yapıldığı pazarda takıdan, zeytinyağına, eldivenden eşarba pek çok farklı ürün satışa sunuldu. Aşk Tanrısı Eros’u simgeleyen bir mankenin gerçekleştirdiği gösteri de büyük ilgiyle karşılandı. Aşk oklarını fırlatmaya hazır bir şekilde heykel gibi duran manken ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar bu anları cep telefonları ile kaydetti.