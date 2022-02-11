Kartal Belediyesi Kadın Emeği Pazarı 14 Şubat teması ile açıldı

Kartal’da kadınlara ve projelerine tam destek
Kadın Emeği Pazarı’nı ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Enif Yavuz Dipşar, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle farklı bir tema ile açılan ve 20 stant bulunan pazarda pek çok seçeneğin olduğunu belirtti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in isteği doğrultusunda Kartal’da kadınlara ve onların farklı projelerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu gibi projeler ile kadınların daha fazla hayata katılımlarının sağlandığı ifade eden Dipşar, eşini, sevgilisini ve sevdiği insanları mutlu etmek isteyenleri pazara davet ettiklerini sözlerine ekledi.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)