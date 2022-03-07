Kartal Belediyesi ile İstanbul Gedik Üniversitesi’nden kadın girişimcilere destek için iş birliği protokolü

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kadın girişimcilerin desteklenmesi, iş kurma, e-ticaret, markalaşma süreçlerinde gerekli deneyimi edinmeleri amaçlanıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, protokol töreninde yaptığı açıklamada, "Gedik Üniversitesi ile değerli bir protokole imza attık. Gedik Üniversitesi'nin Kadın Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle kadın girişimcilerin desteklenmesi, iş kurma, e-ticaret, markalaşma süreçlerinde yanlarında olacağız. Bu anlamda, belediyemiz ve üniversitemiz birlikte hareket ederek girişimci kadınların hayatına pozitif katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Kartallı kadın girişimciler desteklenecek

Kartal Belediyesi ile İstanbul Gedik Üniversitesi arasında imzalanan 9 maddelik protokol, 3 yıl geçerli olacak. Protokol kapsamında Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği doğrultusunda Kartal ilçesindeki kadın girişimcilerin desteklenmesi, cesaretlendirilmesi ve eğitim verilmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında Kartal Belediyesi tarafından İstanbul Gedik Üniversitesi'nin de destekleriyle zenginleştirilmiş girişimcilik ve mesleki bilgilendirmeye yönelik eğitimler düzenlenecek. Katılımcılara, başarı olanaklarını artırmak için kuramsal ve uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitimleri tamamlayanlar, sertifika almaya hak kazanacak.