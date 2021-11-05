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Kartal Belediyesi İle El Ele Yaşam Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kartal Belediyesi tarafından, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak projelendirilerek şimdilerde son hazırlıkların yapıldığı “Aşevi ve Gıda Bankası” projesine dair işbirliği protokolü imzalandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Kasım 2021 Cuma 11:17
Kartal Belediyesi İle El Ele Yaşam Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Kartal Belediyesi ile El Ele Yaşam Derneği arasında imzalanan
protokol ile yapılacak olan gıda yardımlarına ilişkin esas ve usuller belirlendi.
Kartal Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleştirilen “Gıda Bankası İş Birliği Protokolü”
imza törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, El Ele Yaşam Derneği Başkanı Necla
Türkoğlu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve dernek yönetimi katıldı.
Esentepe Mahallesi Füsun Sokak’ta 635 metrekare net alana inşa edilen ve açılış için gün
sayan Aşevi ve Gıda Bankası Projesi kapsamında imzalanan protokol, gıda bankasının
kurulması ve hizmetlerinin gıda bankacılığına uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini
amaçlıyor.
Kartal, Modern Aşevi Ve Gıda Bankasına Kavuşuyor
Protokol hakkında açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, &quot;Belediyemiz ve
El Ele Yaşam Derneği arasında Gıda Bankası İş Birliği protokolü imzaladık. Kartal modern
aşevine kavuşuyor. Bu hizmet neticesinde Kartal&#39;da sıcak yemek ihtiyacı duyan
komşularımızın ihtiyaçları karşılanacak. Bu güzel işe vesile olan, yanımızda yer alan El Ele
Yaşam Derneği Başkanımız Necla Türkoğlu’na teşekkür ederim. Protokolümüz, Aşevi ve
Gıda Bankası projemiz adına hayırlı olsun.&quot; dedi.
Kartal Belediyesi Aşevi Ve Gıda Bankası Projesi
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel&#39;in girişimleriyle Kartal&#39;da ihtiyaç sahibi vatandaşlara
hizmet vermek üzere başlatılan Aşevi Ve Gıda Bankası projesinde son aşamaya gelindi.
Türkdoğan Ailesi ve Prof. Dr. İlter Türkdoğan&#39;ın desteğiyle yapılan proje ile Kartal&#39;da sıcak
yemek ve kuru gıda ihtiyacı duyan vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak.
Gıda bankasında aylık 2.500 kişiye kuru erzak yardımı yapılacak. Aşevi ise günlük 10 bin
Kartallı ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıtma kapasitesine sahip olacak. Acil durumlarda bu
sayı 20 bine çıkarılabilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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