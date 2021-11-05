Kartal Belediyesi İle El Ele Yaşam Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kartal Belediyesi ile El Ele Yaşam Derneği arasında imzalanan

protokol ile yapılacak olan gıda yardımlarına ilişkin esas ve usuller belirlendi.

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleştirilen “Gıda Bankası İş Birliği Protokolü”

imza törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, El Ele Yaşam Derneği Başkanı Necla

Türkoğlu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve dernek yönetimi katıldı.

Esentepe Mahallesi Füsun Sokak’ta 635 metrekare net alana inşa edilen ve açılış için gün

sayan Aşevi ve Gıda Bankası Projesi kapsamında imzalanan protokol, gıda bankasının

kurulması ve hizmetlerinin gıda bankacılığına uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini

amaçlıyor.

Kartal, Modern Aşevi Ve Gıda Bankasına Kavuşuyor

Protokol hakkında açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Belediyemiz ve

El Ele Yaşam Derneği arasında Gıda Bankası İş Birliği protokolü imzaladık. Kartal modern

aşevine kavuşuyor. Bu hizmet neticesinde Kartal'da sıcak yemek ihtiyacı duyan

komşularımızın ihtiyaçları karşılanacak. Bu güzel işe vesile olan, yanımızda yer alan El Ele

Yaşam Derneği Başkanımız Necla Türkoğlu’na teşekkür ederim. Protokolümüz, Aşevi ve

Gıda Bankası projemiz adına hayırlı olsun." dedi.

Kartal Belediyesi Aşevi Ve Gıda Bankası Projesi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in girişimleriyle Kartal'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara

hizmet vermek üzere başlatılan Aşevi Ve Gıda Bankası projesinde son aşamaya gelindi.

Türkdoğan Ailesi ve Prof. Dr. İlter Türkdoğan'ın desteğiyle yapılan proje ile Kartal'da sıcak

yemek ve kuru gıda ihtiyacı duyan vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak.

Gıda bankasında aylık 2.500 kişiye kuru erzak yardımı yapılacak. Aşevi ise günlük 10 bin

Kartallı ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıtma kapasitesine sahip olacak. Acil durumlarda bu

sayı 20 bine çıkarılabilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)