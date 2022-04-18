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Kartal Belediyesi İlçedeki Okullarda Hijyen Çalışması Başlattı

Kartal Belediyesi, ara tatilin ardından açılacak okullarda, dezenfekte çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler söz konusu çalışmalar kapsamında; ilçe genelindeki okulların girişinden başlayarak koridorlar, sınıflar, tuvaletler, öğretmen odaları ve tüm ortak kullanım alanlarını titizlikle dezenfekte ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:25
Kartal Belediyesi İlçedeki Okullarda Hijyen Çalışması Başlattı
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Kartal Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim bahar döneminin ikinci ara tatilinin ardından açılacak okullarda, öğrenci ve eğitimcilerin sağlığına öncelik vererek hijyen çalışmaları başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pazartesi günü açılacak okulların tamamında temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Hazırlanan program çerçevesinde Kartal’ın farklı bölgelerinde hizmet veren ekipler, ilçe genelindeki tüm okulları belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Ekipler çalışmalar kapsamında okulların girişinden başlayarak koridor, sınıf, tuvalet, öğretmen odaları ve öğrencilerin temas edebileceği tüm yüzeyleri büyük bir titizlikle hijyenik hale getiriyor.

Okulların 1 haftalık ara tatile girdiği 11 – 18 Nisan tarihleri arasında 5 ekip, Kartal’ın farklı mahallerindeki bulunan okulları dezenfekte ederek öğrencilerin tamamen hijyenik hale getirilmiş sıralarına dönmesini sağlıyor.

Covid -19 virüsünün neden olduğu salgın ile mücadele kapsamında çaba gösteren ekipler, etkisi 1 aya kadar sürebilen nano gümüş iyon teknolojisi kullanıyor.

Ekiplerin yoğun mesaisi okulların yeninden açılacağı 18 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek ve çalışmalar tamamlandığında ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra liseler de tamamen dezenfekte edilmiş olacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

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