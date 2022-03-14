Kartal Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı Yoğun Kar Yağışında da Görevinin Başında

İlçe genelinde yürütülen hizmetler kapsamında yürüme zorluğu çeken hastalar için hasta nakil hizmeti de yoğun kar yağışına ve olumsuz hava koşullarına rağmen sürüyor.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından verilen hizmette yatağa bağımlı ve yürüyemeyecek durumda olan hastalar evlerinden alınarak hastaneye, hastaneden de evlerine götürülüyor. Alanında uzman personeller tarafından nakli sağlanan hastaların ulaşımı Kartal Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı ile sağlanıyor.

Son olarak İstanbul ve Türkiye genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışında belediyeye başvuran hastalar, nakil ambulansı ile güvenli bir şekilde sağlık kurumuna taşındı. Sağlık İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından hassasiyetle nakilleri sağlanan hasta ve hasta yakınları, Kartal Belediyesi’nin sunduğu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek hem Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e hem de belediye çalışanlarına teşekkür etti.

“Hastalarımız için sağlık personellerimiz ve nakil ambulansımız görevinin başında.”

Kar yağışı için belediyenin tüm önlemleri aldığını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışına karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Olası tüm senaryoları afet koordinasyon toplantılarımızda ele aldık. Yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması özellikle hasta olan komşularımız için hayati önem taşıyor. Şimdiye kadar olan sınavımızı başarıyla sürdürdük ve elimizden gelenin fazlasını yapmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yürüyemeyecek durumdaki hastalarımız için sağlık personelimiz ve nakil ambulansımız görevinin başında. Komşularımızın bu zor günlerde bir nebze olsun sorunlarını azaltabilmemiz için bize ulaşmaları yeterli.” dedi.

Yürüme sıkıntısı çeken hastaların sağlık kurumu ve evleri arasında nakillerinin sağlanabilmesi için 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Hattı’nı arayarak talep oluşturması gerekiyor.