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Kartal Belediyesi, Girişimci Kadınları Desteklemeye Devam Ediyor

Kartal’da kadın çalışmalarını ve dayanışmasını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, karar mekanizmalarında, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek amacıyla önemli proje ve çalışmaları hayata geçiren Kartal Belediyesi, söz konusu çalışmalar kapsamında girişimci kadınlara destek olabilmek için, ‘Ürün Geliştirme’ eğitimleri düzenliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Nisan 2022 Salı 14:11
Kartal Belediyesi, Girişimci Kadınları Desteklemeye Devam Ediyor
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Kartallı kadınlara yönelik; daha kapsamlı sosyal ve ekonomik kent politikaları geliştirebilmek için, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kuran Kartal Belediyesi, kadınlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kadınların bütçesine katkı sağlamak amacı ile kadınların el emeği ürünlerinin satışını yapabilecekleri ve ilçenin farklı bölgelerine konumlandırılan ‘Satış Kulübeleri’ projesini yakın zamanda hayata geçirerek üretici kadınlara önemli bir fırsat sunan Kartal Belediyesi, çalışmalar kapsamında son olarak, Kartal’da yaşayan girişimci kadınlara yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi.

‘Ürün Geliştirme’ adını taşıyan programda el emeği üretimi yapan veya yapmak isteyen Kartallı kadınlar, ürünlerinin tasarım ve kalitesini kolaylaştırmanın yolları ile girişimcilikte fark yaratmak gibi konular hakkında uzmanlardan eğitim alıyor.

“Güçlü Kadınlar, Güçlü Kartal”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlü olmadığı bir kentin gelişemeyeceğini ifade ederek; “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’müz kurulduğu günden bu yana, Kartallı kadınlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çünkü biz iyi biliyoruz ki, kadınları güçlü olamayan bir kentin büyümesi ve gelişmesi söz konusu dahi olamaz. Bu yüzden yola çıkarken, ‘Güçlü Kadınlar, Güçlü Kartal’ solgunuyla yola çıktık. Bu yolda da yürümeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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