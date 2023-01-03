Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Yeni Yıl Konseri

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda Kartallı sanatsever katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Konserde, Türk ve Dünya Müziği’nin en güzel eserleri Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Korosu tarafından seslendirildi. Gençlik Senfoni Orkestrası Şefi Salih Kartal yönetiminde icra edilen klasikleşmiş eserler dinlemeye gelenleri mest etti. Konserden önce down sendromlu gençlerden oluşan perküsyon grubu da çaldıkları müziklerle büyük beğeni topladı.

Yaklaşık iki saat süren müzik ziyafeti boyunca 7’den 77’ye tüm dinleyiciler yeni yıla keyifle girmenin mutluluğunu yaşadı. Konserin bitiminde tüm salon genç müzisyenleri uzun süre alkışladı.

Başkan Yüksel: “Sanat Akademisi’nden Yeni Sanatçılar Doğacak”

Gecenin sonunda sahneye davet edilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gençlik Senfoni Orkestrası Şefi Salih Kartal’a ve koro şeflerine birer buket takdim etti.

Buket takdiminin ardından bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yüksel; “Daha önceki buluşmalarda da söylemiştim. Benim için en değerli konser, en değerli sunum, Kartal’ın kendi çocuklarının, -yani benim de dahil olduğum- kardeşlerimin içinde olduğu konserdi. Kartal’da kültür ve sanatın içindeki bireyleri yetiştirirken bizim de bir katkımızın olması kıymetli. Sizlerin de bunu ısrarla takip edip, devam etmeniz kıymetli. Bu sürecin içerisinde katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum ve buradan yeni sanatçılar doğacak diyorum.” sözleriyle genç müzisyenlerin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.