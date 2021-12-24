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Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Unutulmaz Yeni Yıl Konseri

Kartal’da yeni yıl coşkusu Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nın unutulmaz konseri ile doruğa çıktı. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren ve Kartal’ın en özel yeteneklerinin bir araya geldiği Gençlik Senfoni Orkestrası unutulmaz bir konsere imza attı. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, müzisyenlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Aralık 2021 Cuma 10:16
Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Unutulmaz Yeni Yıl Konseri
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Şef Cihat Aşkın’ın yönetiminde sahne alan Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’na, sopranolar Sezin Düzci, Meltem Ergin, Ayşenur Ayyıldız, mezzosoprano Eylül Elif Aslan, tenor Volkan Çelik, bariton Serhan Bali ve bas-bariton Cihan Ayhan’dan oluşan İstanbul Opera Topluluğu eşlik etti. Unutulmaz bir geceye imza atan orkestra, dinleyenlere adeta müzik ziyafeti yaşattı.

Konserde farklı ülkelerden eserler orkestra eşliğinde seslendirildi. Ah Bir Ataş Ver’den Granada’ya, Bülbülüm Altın Kafeste’den La Ci Darem La Mano’ya birçok eser Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Topluluğu’nun eşsiz yorumuyla sanatseverler ile buluştu. Etkinlik dinlemeye gelenlerden tam not aldı.

Gecede Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Korosu da şef Funda Güleryüz eşliğinde sahne aldı.

 

Gecenin Sürprizi Başkan Gökhan Yüksel’den

 

Gecenin sürprizi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den geldi. Cihat Aşkın tarafından sahneye davet edilen Yüksel, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Korosu ile birlikte Gençlik Marşı’nı söyleyerek geceye renk kattı. Başkan Gökhan Yüksel ve Çocuk Korusu, dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

 

“İlk defa anne-baba olarak buradayız”

Konserin sonunda eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte sahneye çıkan Gökhan Yüksel, sanatçılara kartal heykelciği ve çiçek takdim etti. Baba olmanın verdiği heyecanı konsere gelen vatandaşlarla paylaşan Yüksel, “Değerli sanatçılarımıza heykelciği takdim ederken çiçeği de sevgili eşimle birlikte vermek istedim. Çünkü bugün biz de çok mutlu olduk. İlk defa anne-baba olarak biz de buradayız. Biz de çocuk korosunda kendi çocuğumuzu hayal ettik. Dolayısıyla bir iş yaparken hissederek yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten Kartal’ın çocukları ve gençleri sanatla, kültürle, aktivitelerle buluştukça hepimiz çok mutlu oluyoruz.” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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