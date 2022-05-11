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Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi Sergisi Açıldı

 Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Üretim Atölyesi’nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle hazırladığı “Sevgiden Emeğe Engelsiz Üretim Atölyeleri Seramik ve El Sanatları Sergisi” Kartal Belediyesi fuaye alanında açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:36
Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi Sergisi Açıldı
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Serginin açılışına Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Hüseyin Tozkoparan, Mustafa Oktay Aksu ve İmam Aydın’ın yanı sıra Kartal Belediyesi personeli, vatandaşlar, Engelsiz Üretim Atölyesi’nde eğitim gören gençler ve aileleri katıldı.

Sergininin açılışında konuşan Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Birim Şefi Özgür Uğur, serginin büyük bir emek ve sevginin sonucu oluştuğunu ve dolayısıyla serginin adının da bu yüzden “Sevgiden Emeğe Engelsiz Üretim” olduğunu söyledi. Uğur konuşmasında sergide büyük emeği geçen el sanatları öğretmeni Gülseren Çolak’a ve seramik atölyesi öğretmeni Semira Oray’a teşekkür etti.

Törende daha sonra Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Tozkoparan ve Mustafa Oktay Aksu tarafından öğretmenlere ve Özgür Uğur’a buket takdimi yapıldı.

Engelsiz Üretim Atölyesi’nde emek veren öğrencilerin katılım belgeleri de törenle verildi. Engelli bireyler tarafından üretilen el sanatları ve seramik ürünlerin yer aldığı sergi 13 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlıyor olacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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