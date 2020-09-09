Kartal Belediyesi Dezenfekte Çalışmalarına Devam Ediyor

Koronavirüs salgınının gündeme geldiği ilk günden itibaren her bir birimi ile etkin bir çalışma yürüten Kartal Belediyesi, ilçe genelinde rutin olarak gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.