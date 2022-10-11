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Kartal Belediyesi, Deniz Küreği Yarışları’na ev sahipliği yaptı

Kartal Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen Deniz Küreği Yarışları, Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2022 Salı 09:18
Kartal Belediyesi, Deniz Küreği Yarışları’na ev sahipliği yaptı
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Sporcuların ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yarışmalar sırasında Kartal Belediyesi Yelken Yaz Okulu’nu bitiren çocuklara da sertifikaları verildi. 5 kişiden oluşan takımların denizde kıyasıya rekabet ettiği yarışlar gün boyunca devam etti ve toplam 3 bin metrelik parkuru önde bitiren takımlar dereceye girdi

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Açıldığı günden bugüne kadar birçok su sporu ve etkinliğe ev sahipliği yapan Kartal Dragos Su Sporları Merkezi’nde bu kez Deniz Küreği Yarışları’na ev sahipliği yaptı. İstanbul’un yanı sıra çevre illerden de takımların katıldığı yarışlar, Türkiye Kürek Federasyonu ve Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirildi.

Deniz Küreği Yarışları’nda heyecan doruktaydı

Özel yapım kürek teknelerinin kullanıldığı yarışlar için denizde 3 bin metre uzunluğunda bir parkur şamandıralar ile işaretlenerek oluşturuldu. Gerekli güvenlik ve sağlık önlemlerinin alındığı yarışlar, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk’ün denizde birlikte verdiği start ile başladı.

İlk yarışmada 5’er kişiden oluşan toplam 9 tekne yarıştı. Günün ilk kazanan takımı ise Galata A takımı oldu. Kadınlar ve erkeklerin yanı sıra farklı kategorilerdeki takımların yarışları gün boyunca devam etti. Bu sırada iskelede bulunan vatandaşlar ve sporcular içinde Ergometre Yarışmaları düzenlendi. Bir çeşit kürek antrenman aleti olan Ergometre’de ter döken vatandaşlar 500 metrelik mesafeyi bitirmeye çalıştı.

Deniz Küreği Yarışları’nda heyecanlı bir mücadele yaşanırken, dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan, Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Arda Savaş ve Karyapsan Genel Müdürü Mehmet Hasançebi tarafından takdim edildi.

Yelken Yaz Okulu’nu bitiren kursiyerler sertifikalarını ve madalyalarını aldı

Günün bir diğer etkinliği ise sertifika töreni oldu. Kartal Belediyesi’ne bağlı Yelken Yaz Okulu’nu bitiren küçük kursiyerler sertifikalarını ve madalyalarını; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan, Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Arda Savaş ve Karyapsan Genel Müdürü Mehmet Hasançebi’nin elinden aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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