banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.400,69
ALTIN
1.003,64
DOLAR
18,23
STERLİN
21,11
EURO
18,10
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr. Ozan Beytemür’e Emanet
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
Zeytinburnu Belediyesi Tatilden Sonra Eylül Ayı İlk Meclis Birleşimini Yaptı...
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesi Tatilden Sonra Eylül...
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a Ziyaret (VİDEOLU)
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a...

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 3. Dönem Üye Başvuruları Başladı

Kartal Belediyesi tarafından kurularak ilk oturumu 23 Nisan 2020’de gerçekleştirilen Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin, 3. dönem üye başvuruları alınmaya başlandı. Çocuk Meclisi’nin yeni dönem başvuruları, 30 Eylül’e kadar devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2022 Salı 12:01
Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 3. Dönem Üye Başvuruları Başladı
banner171

Kartallı çocukların belediye yönetimine katılmaları ve söz sahibi olmaları amacıyla; çocuklara yönelik belediye hizmetlerinin artırılması, çocuk odaklı programlara daha fazla yatırım yapılması, "çocuk dostu bütçe" uygulamalarını düzenlemek ve başlatmak adına Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde 23 Nisan 2020 tarihinden itibaren faaliyet gösteren Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, yeni üyelerini bekliyor.

Çocukların demokratik ortamda kendilerini ifade etme imkânı buldukları ve şimdiye kadar 7 birleşimin gerçekleştirildiği Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nde, 1. dönem 4 birleşimde görüşülen 17 gündem maddesi içerisinden 47 Meclis kararı alındı ve bunlardan 35 tanesi tamamlandı, 12 karar proje çalışmalarına dâhil edildi. 2. dönem 3 birleşimde görüşülen 8 gündem maddesi içerisinde ise 62 karar alındı, 50 tanesi gerçekleştirilerek 12 tanesi proje çalışmalarının içerisine dâhil edildi.

Çocuk Meclisi’nde alınan kararlar doğrultusunda aralarında ‘Sesli Kütüphane, Trafik Eğitim Parkı gibi projelerin de olduğu birçok önemli proje hayata geçirildi.

3. dönem için “Söz Sende, Haydi Katıl Bize!” sloganını kullanan Kreş Müdürlüğü, 6-14 yaş aralığındaki (ilk ve ortaokul öğrencileri) öğrencilerin başvurularını almaya başladı.

30 Eylül 2022 tarihinde sonlanacak başvurular için öğrencilerin Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi Üye formunu https://bitly.com/CocukMeclisiOnKayit linki üzerinden doldurmaları gerekiyor. Başvuru ve detaylı bilgi için Kreş Müdürlüğü’nün 0216 280 57 64/ 65-73 numaralı hattı üzerinden hizmet verilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 Mahallenin İhtiyaçları, 150. Muhtarlar Toplantısı’nda Ele Alındı
20 Mahallenin İhtiyaçları, 150. Muhtarlar Toplantısı’nda Ele Alındı
Kartal’da Okullar Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazır
Kartal’da Okullar Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazır
Kartal’da, Usta Sanatçılar Türkülerini Barış İçin Söyledi
Kartal’da, Usta Sanatçılar Türkülerini Barış İçin Söyledi
Kartal Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nde Muhteşem Final
Kartal Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nde Muhteşem Final
Kartal’da 30 Ağustos Coşkusu Zeynep Bastık Konseri ile Devam Etti
Kartal’da 30 Ağustos Coşkusu Zeynep Bastık Konseri ile Devam Etti

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169