Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 3. Dönem Üye Başvuruları Başladı

Kartallı çocukların belediye yönetimine katılmaları ve söz sahibi olmaları amacıyla; çocuklara yönelik belediye hizmetlerinin artırılması, çocuk odaklı programlara daha fazla yatırım yapılması, "çocuk dostu bütçe" uygulamalarını düzenlemek ve başlatmak adına Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde 23 Nisan 2020 tarihinden itibaren faaliyet gösteren Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, yeni üyelerini bekliyor.

Çocukların demokratik ortamda kendilerini ifade etme imkânı buldukları ve şimdiye kadar 7 birleşimin gerçekleştirildiği Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nde, 1. dönem 4 birleşimde görüşülen 17 gündem maddesi içerisinden 47 Meclis kararı alındı ve bunlardan 35 tanesi tamamlandı, 12 karar proje çalışmalarına dâhil edildi. 2. dönem 3 birleşimde görüşülen 8 gündem maddesi içerisinde ise 62 karar alındı, 50 tanesi gerçekleştirilerek 12 tanesi proje çalışmalarının içerisine dâhil edildi.

Çocuk Meclisi’nde alınan kararlar doğrultusunda aralarında ‘Sesli Kütüphane, Trafik Eğitim Parkı gibi projelerin de olduğu birçok önemli proje hayata geçirildi.

3. dönem için “Söz Sende, Haydi Katıl Bize!” sloganını kullanan Kreş Müdürlüğü, 6-14 yaş aralığındaki (ilk ve ortaokul öğrencileri) öğrencilerin başvurularını almaya başladı.

30 Eylül 2022 tarihinde sonlanacak başvurular için öğrencilerin Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi Üye formunu https://bitly.com/ CocukMeclisiOnKayit linki üzerinden doldurmaları gerekiyor. Başvuru ve detaylı bilgi için Kreş Müdürlüğü’nün 0216 280 57 64/ 65-73 numaralı hattı üzerinden hizmet verilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA