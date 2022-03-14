banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 1
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.088,48
ALTIN
928,68
DOLAR
14,81
STERLİN
19,36
EURO
16,27
Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik krizi düzelttiler
Son Dakika
Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik...
İmamoğlu Yoğun Kar Yağışına Karşı Halk'ı Uyardı
İmamoğlu Yoğun Kar Yağışına Karşı...
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızı İle Sürüyor
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta...
11 Büyükşehir Belediye Başkanın’ ndan Ortak Açıklama
Son Dakika
11 Büyükşehir Belediye Başkanın’ ndan...

Kartal Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak

Kartal Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107. yıl dönümünde ilçe genelinde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Mart 2022 Pazartesi 09:14
Kartal Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak
banner171

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ve mühimmatın yer aldığı Çanakkale Savaş Eserleri Sergisi’nin’ açılışı yapılacak. Ayrıca, “Toprak Uğrunda Ölen Varsa Vatandır. 1915 Bir Halk Müzikali”, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

 ‘Savaş Eserleri Sergisi’ ziyaretçilerini bekliyor

Koleksiyoner Seyit Ahmet Sılay’ın, 15 yıl boyunca topladığı Kurtuluş Savaşı harp malzemeleri, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde bir sergi ile Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası’da açılacak.

Kültür Bakanlığı’na bağlı kayıtlı ‘Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlıkları’ koleksiyoneri olan Sılay’ın, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ve mühimmatın yer aldığı Savaş Eserleri Sergisi’nin açılışı 18 Mart Cuma günü saat 14:00’de gerçekleştirilecek.

1967 yılında Ankara’da doğan, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Grafik Bölümü’nü bitirerek Müze Pedagojisi üzerine tez yazan Seyit Ahmet Sılay’ın 1995 yılında Çanakkale’ ye bir ziyareti ve muharebe sahasında bulduğu bir mermi ile başlayan Çanakkale serüveni; bugün büyük bir koleksiyona dönüştü. Çanakkale muharebelerinde kullanılmış, gerek Türk ordusunun, gerekse itilaf askerlerinin, silahları, mühimmatları, kişisel eşyaları, mektupları, günlükleri, hatıratları ise koleksiyonunun en önemli parçalarını oluşturuyor. Sılay’ın ‘Allahaısmarladık - Çanakkale Savaşı’nda Bir Şehidin Günlüğü’ isimli bir kitabı da bulunuyor.

Çanakkale Savaş Eserleri Sergisi, 18 Mart-18 Nisan tarihleri arasında Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

 ‘Toprak Uğrunda Ölen Varsa Vatandır. 1915 Bir Halk Müzikali’ Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenecek

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, “Toprak Uğrunda Ölen Varsa Vatandır. 1915 Bir Halk Müzikali” de Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Yönetmenliğini Koray Erkök, senaryosunu ve koordinatörlüğünü Akın Çakmut, sanat yönetmenliğini Gürkan Ortakale’nin yaptığı, Cemal Erdoğan’ın anlatıcılığını üstlendiği,  Timur Sarıca’nın koro-orkestra şefi olarak yer aldığı müzikal 18 Mart Cuma günü saat 19:30’da izleyenleri bekliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kar yağışından etkilenen ağaçlara Kartal Belediyesi ekiplerinden anında müdahale
Kar yağışından etkilenen ağaçlara Kartal Belediyesi ekiplerinden anında müdahale
Kartal Belediyesi’nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği
Kartal Belediyesi’nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği
Kartal Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı Yoğun Kar Yağışında da Görevinin Başında
Kartal Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı Yoğun Kar Yağışında da Görevinin Başında
Kartal Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor
Kartal Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Gökhan Yüksel'den Karla Mücadele Ekiplerine Ziyaret
Başkan Gökhan Yüksel'den Karla Mücadele Ekiplerine Ziyaret

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169