Kartal Belediyesi Çalışanlarına “Fonksiyonel Tıp Semineri”

Kartal Belediyesi’nde görev yapan çalışanlara yönelik 2022 yılı boyunca düzenlenen sağlık eğitimleri kapsamında uzman doktor Gülçin Tandır tarafından “Fonksiyonel Tıp” konulu bir seminer verildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda Sağlık Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen seminerde “Bağışıklığı nasıl güçlendirmeliyiz, Nasıl beslenmeliyiz? Ozon tedavisi” gibi pek çok farklı soru ve konu ile alakalı detaylı bilgiler personel ile paylaşıldı.

Vitaminler ve minerallerin yanı sıra hangi besinlerin ne sıklıkta tüketilebileceği gibi pek çok farklı bilginin verildiği seminerin soru cevap kısmından sonra çekiliş gerçekleştirildi.

Eğitime katılanlar arasında çekilen kurada kazanan 4 kişiye ayak detoksu ve ozon tedavisi hediye edildi.