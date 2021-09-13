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Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Sporseverleri Buluşturuyor

Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştireceği spor aktiviteleriyle tüm sporseverleri bir hafta sürecek spor etkinlikleri bir araya getiriyor. Toplu taşımanın, yürüme ve bisiklete binme ve diğer sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi amacıyla  organize edilen Avrupa Hareketlilik Haftası’nda  Kartal Belediyesi bir dizi spor etkinliğini düzenledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle spor tutkunları ile bulaşacaklarını ifade ederek, Kartallı sporseverleri etkinliklere katılmaya davet etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Eylül 2021 Pazartesi 09:49
Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Sporseverleri Buluşturuyor
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Kartallı sporseverler Avrupa Hareketlilik Haftası’nda spora doyacak

Kartal Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından 16-22 Eylül tarihlerinde ilan edilen Avrupa Hareketlilik Haftası’nda birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kartal Dragos Su Sporları Merkezi, Atalar Mahallesi Spor Tesisi, Bayram Demirkol Parkı ve Mehmet Ali Büklü Parkı’nda düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında; Sabah Sporu, Zumba, Bisiklet, Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları ve Ayak Tenisi Futbol Turnuvası spora gönül veren Kartallıları buluşturacak.

Güne enerjik ve dinç başlamak isteyenler ‘Sabah Sporu’nda buluşacak

Kartal’da yapılacak olan spor etkinlikleri kapsamında; Atalar Mahallesi Spor Tesisi, Bayram Demirkol Parkı ve Mehmet Ali Büklü Parkı’nda sabah sporu yapılacak. Güne enerjik ve dinç başlamak isteyen sporseverler bir araya gelecek. 

16-21 Eylül tarihlerinde Atalar Mahallesi Spor Tesisi ve Bayram Demirkol Parkı’nda sabah 08:00-09:00 saatleri arasında;

18-19 Eylül tarihlerinde ise Atalar Mahallesi Spor Tesisi, Bayram Demirkol Parkı ve Mehmet Ali Büklü Parkı’nda sabah 08:00-09:00 saatleri arasında sporseverler buluşacak.

Güne dansla başlamak isteyenler ‘Zumba’ ile ritme kendini kaptıracak

18-19 Eylül tarihlerinde Dragos Su Sporları Merkezi’nde sabah 08:00-09:00 saatleri arasında Zumba ile sporseverler güne merhaba diyecek ve ritme kendini kaptıracak.

Mahalleler ‘Dragon Bot Yarışları’nda doyasıya yarışacak

18-19 Eylül tarihlerinde Dragos Su Sporları Merkezi’nde sabah 10:00-17:00 saatleri arasında ‘Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları’ ile sporseverler doyasıya yarışacak. Her mahallenin ayrı bir takım kuracağı organizasyonda, başvurular 15 Eylül’e kadar mahalle muhtarlıkları üzerinden yapılacak.

Bisiklet tutkunları pedal çevirecek

18 Eylül’de sabah 08:00-09:00 saatlerinde ise Kartal ve Dragos Su Sporları Merkezi arasında yapılacak olan ‘Bisiklet korteji’ ile kendi bisikletini alıp gelen herkes birlikte pedal çevirecek. Bisiklet sporuna teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte pedal çevirmenin keyfi bir kez daha yaşanacak.

‘Ayak Tenisi Futbol Turnuvası’ eğlenceli ve heyecanlı bir çekişmeye sahne olacak

18 Eylül’de Atalar Mahallesi Spor Tesisi’nde 15:00-20:00 saatleri arasında ‘Ayak Tenisi Futbol Turnuvası’ yapılacak. Tenis ve voleybolun bazı öğelerini içine alan futbol odaklı ‘Ayak Tenisi Futbol Turnuvası’ eğlenceli ve heyecanlı bir çekişmeye de sahne olacak.

Turnuvaya katılmak için Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden kayıt yapılabilecek. Ayak Tenisi Futbol Turnuvası’na başvuru yapmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

https://bit.ly/AyakTenisiTurnuvaKayit

Başkan Gökhan Yüksel: ‘Spora gönül veren Kartallılarla bulaşacağız’

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Covid 19 pandemisi nedeniyle buluşamayan spor tutkunlarının bu etkinlikler ile hem biraz olsun moral bulacağını, hem de sporun hayatımızdaki vazgeçilmez önemine vurgu yaptı. Başkan Yüksel, “Kartal’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenleyeceğimiz etkinlikler ile pandeminin getirmiş olduğu etkileri biraz olsun azaltarak moral bulacağız. Sporun hayatımızdaki vazgeçilmez öneminin bir kez daha farkına varıyoruz. Kartal’da spora gönül veren tüm komşularımızı da bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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