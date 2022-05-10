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Kartal Belediyesi “Aile Okulu” Eğitim Semineri Düzenliyor

Kartal’da; kadınların, ailelerin ve çocukların sorunlarına karşı daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla önemli proje ve çalışmalara imza atan Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ve Maltepe Üniversitesi iş birliği ile 7 hafta sürecek “Aile Okulu” adlı bir eğitim semineri düzenliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Mayıs 2022 Salı 09:56
Kartal Belediyesi “Aile Okulu” Eğitim Semineri Düzenliyor
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İstanbul Times Haber Ajanı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Anne ve babalara davranış değiştirme becerilerinin öğretilmesinin; çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal gelişiminde ailenin desteklenerek çocuğun ailedeki öğrenme ortamına katkıda bulunulmasının amaçlandığı eğitim programının sonunda katılım sağlayan herkese katılımcı belgesi verilecek.

Maltepe Üniversitesi akademisyenlerinden; Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Dr. Öğr. Üyesi Neşe Şahin Taşğın, Doç. Dr. Figen Karadayı, Öğr. Gör. Diğdem Enerem, Öğr. Gör. Gülşah Aydın Yeşilyurt, Öğr. Gör. Zeynep Aközlü, Öğr. Gör. Özen İnam, Doç. Dr. Şaziye Seçkin Yılmaz, Öğr. Gör. Özlem İlker, Doç. Dr. Alper Çuhadaroğlu, Doç. Dr. Özden Bademci ve Dr. Öğr. Üyesi Nesteren Gazioğlu düzenlenecek olan eğitim seminerinde konuşmacı olarak yer alacak.

12 Mayıs Perşembe günü başlayacak olan seminer; Soğanlık Kültür Merkezi ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve 7 hafta sürecek eğitimler, her hafta iki oturum şeklinde yapılacak.

Katılımcılara seminer süresince; Ailede İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Ailenin Önemi ve Aile İçi İlişkiler, Çocukla İletişim, Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım, Çocuk ve Beslenme, Çocuğun Gelişim Aşamaları (Bilişsel - Sosyal- Motor), Çocuğun Gelişim Aşamaları (Dil), Oyunun Önemi, Olumsuz Davranışlarla Baş Etme, Cinsel Eğitim, Çocukta Cinsel Eğitim, Aile-Okul ve Toplum İşbirliği ve Bağımlılıkla Mücadele konularında önemli bilgilendirmelerde bulunulacak.

12 Mayıs Perşembe günü başlayıp 30 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek “Aile Okulu” seminerine katılım sağlamak isteyen Kartallı komşular https://e-belediye.kartal.bel.tr/Basvuru/BasvuruFormu/%C4%B0stanbulMarmaraE%C4%9FitimVakf%C4%B1(%C4%B0MEV)Maltepe%C3%9CniversitesiAileOkulu linki üzerinden başvuru formunu doldurabilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajanı (İTHA)

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