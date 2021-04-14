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Kartal Belediyesi Afet Gönüllülerini Oluşturuyor

Kartal Belediyesi, olası bir afet durumunda Kartal’ın 20 mahallesinde hızlı, bilinçli ve organize müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacı ile gönüllü ekiplerden oluşan önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında mahallelerde ‘Afet Gönüllüleri’ oluşturularak, ekip üyelerine Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından eğitimler verilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Nisan 2021 Çarşamba 09:25
Kartal Belediyesi Afet Gönüllülerini Oluşturuyor
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Hızlı müdahale, temel arama kurtarma, sağlık hizmeti, ihtiyaçları tespit edip afet yerine ulaştırma, mahallelerde bulunan afet konteynerlerinde malzemelerin kullanımı gibi konuları kapsayan eğitimler ile gönüllü ekiplerin afet sırasında ve sonrasında mahallelerine gerekli destekleri sağlaması hedefleniyor.

İlk kritik saatlerde müdahale için imkân ve kabiliyeti olan, sorumluluk alabilecek Kartallı gönüllüler, Sivil Savunma Müdürlüğü’nden gerekli tüm eğitimleri aldıktan sonra yeterli bulundukları takdirde sertifika alacak ve sonraki süreçte uzman ekipler eşliğinde ayda birkaç kez gerçekleştirilecek çalışmalara katılacak.

Afet ve acil müdahale gerektiren durumlarda aktif rol alabilecek bilinçli gönüllülerin oluşturulması amacı ile projeyi başlattıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: “Herhangi bir afet durumunda ekipler gelene kadar geçen süre hayati önem taşıyor. Özellikle deprem konusunda yaşamış olduğumuz acı tecrübeler, ilk müdahalenin ne denli kritik rol oynadığını bizlere gösterdi. Böylesi durumlarda uzman ekiplerin herkese aynı anda ulaşması da ne yazık ki mümkün olamıyor. Hatta bu tarz olağan dışı durumlarda uzman ekipler olay yerine ulaşıncaya kadar birçok kişi, tamamen insani duygularla yaralanan ailesine, komşusuna, tanıdığına yardım etmek istiyor; ancak bilinçsizce yapılan müdahaleler; ağır yaralanmalara ve hatta can kayıplarına sebebiyet veriyor. Biz Kartal Belediyesi olarak olası bir afette -bu ihtimalleri nasıl en aza indirgeriz?- sorusuna karşılık olarak her mahallede oluşturacağımız ve gönüllülük esasına dayanan afet müdahale ağı projesini hayata geçiriyoruz. Risk durumlarını göz önünde bulundurarak; ilk yardım, arama kurtarma, mahalle halkının toplanma alanlarına ulaşmasını sağlama, kurtarılan insanları güvenli alanlara alma, risk oluşturan durumlar ile alakalı önlemler alma kısacası afet riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda her yönüyle yetkinliği olan ‘Afet Gönüllüleri’ ekibimizi kuruyoruz.” dedi.

Kartal Belediyesi Afet Gönüllülerini Bekliyor

Gönüllülük esasına dayanan eğitim programına; eğitim ve çalışmalarını aksatmayacak zamana sahip, sağlık durumları alan çalışmasına ve seyahate uygun olan, bilgi, birikim ve becerilerini tamamen kendi istekleri dâhilinde toplum yararına kullandıkları için herhangi bir ücret talep etmeyecek 18 yaş ve üzeri TC vatandaşları katılabilecek.

https://e-belediye.kartal.bel.tr/SivilSavunma/AramaKurtarma.aspx linkini ziyaret edip sayfada çıkan formu doldurarak Kartal Afet Gönüllüsü olabilirsiniz. 22 Nisan’da başlayacak başvurular için son gün 02 Mayıs’tır.

Başvurusu kabul edilen adaylar, gönüllülük sistemi bünyesinde çevrim içi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimleri olmak üzere farklı eğitimlere tabi tutulacak.

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