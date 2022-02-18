Kartal Belediyesi Afet Gönüllüleri eğitimleri sona erdi

Olası bir afet durumunda temel eğitim hayat kurtarıcı

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’nın düzenlediği faaliyetler ve yurt genelinde katıldığı afet ve operasyonların anlatıldığı video gösteriminin ardından başlayan toplantıda, olası bir afet durumunda temel eğitimlerin önemi anlatıldı. Afet hazırlık eğitmeni Tarık Boyoğlu, Kartal’da afet gönüllülerinden oluşan en az 2 en çok 4 ekip oluşturarak temel eğitimlere başlamayı hedeflediklerini belirterek doğrultuda 16 mahalleden afet gönüllüleri ile bir araya geldiklerini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) artık akredite olmayan ekiplerin afetlere müdahalesini istemediğini ve akredite olmanın yolunun eğitimden geçtiğini belirten Boyoğlu, tanışma toplantılarının sonuncusunu gerçekleştirerek 20 mahalleyi tamamladıklarını ifade etti. Boyoğlu, Kartal Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi’nde bulunan 8.5 dönüm büyüklüğündeki yerleşkesinde pek çok farklı eğitimin verildiğini aktardı.

Mahalle sakinlerinin alacağı eğitimler kendi mahallelerine katkı sağlayacak

Toplantının soru-cevap bölümünün ardından konuşan Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Yazar da, Kartal Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin katıldığı operasyonlardan örnekler vererek deprem, sel, yangın ve daha pek çok afette sınanmış bir ekibin eğitimlere katılacağını söyledi. Alınan eğitimler ile sadece deprem değil diğer afetlerde de gönüllülerin kendi mahallelerine büyük katkı sunacağını belirten Yazar, katılımcıların belirlenmesinin ardından Kartal Belediyesi Esentepe Mahallesi’ndeki yerleşkesinde eğitimlerin başlayacağını duyurdu.

Toplantı sonrası doldurulan tanışma formlarının ardından eğitimlere katılarak tamamlayanların afet gönüllüsü olarak daha ileri eğitimlere gideceğini söyledi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)