banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 9
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
830.20
DOLAR
13.65
STERLİN
18.55
EURO
15.49
Doç.Dr.Fatma Şen :Kanserden Korkma Geç Kalmaktan Kork Dedi
Doç.Dr.Fatma Şen :Kanserden Korkma Geç...
Gelin Canlar Bir Olalım
Gelin Canlar Bir Olalım
Esenyurt’tan türkiye’ye model: “kampüs lise”
Esenyurt’tan türkiye’ye model: “kampüs lise”
İstanbulluların Dayanışma Parasına El Konuldu
İstanbulluların Dayanışma Parasına El Konuldu

Kartal Belediyesi Afet Gönüllüleri eğitimleri sona erdi

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Kartal’ın 20 mahallesini kapsayan Afet Gönüllüleri tanışma toplantılarının sonuncusu önceki akşam Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya; Atalar, Petrol İş, Cevizli ve Orhantepe Mahallesi sakinlerinden gönüllüler katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Şubat 2022 Cuma 10:56
Kartal Belediyesi Afet Gönüllüleri eğitimleri sona erdi
banner171

Olası bir afet durumunda temel eğitim hayat kurtarıcı

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’nın düzenlediği faaliyetler ve yurt genelinde katıldığı afet ve operasyonların anlatıldığı video gösteriminin ardından başlayan toplantıda, olası bir afet durumunda temel eğitimlerin önemi anlatıldı. Afet hazırlık eğitmeni Tarık Boyoğlu, Kartal’da afet gönüllülerinden oluşan en az 2 en çok 4 ekip oluşturarak temel eğitimlere başlamayı hedeflediklerini belirterek doğrultuda 16 mahalleden afet gönüllüleri ile bir araya geldiklerini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) artık akredite olmayan ekiplerin afetlere müdahalesini istemediğini ve akredite olmanın yolunun eğitimden geçtiğini belirten Boyoğlu, tanışma toplantılarının sonuncusunu gerçekleştirerek 20 mahalleyi tamamladıklarını ifade etti. Boyoğlu, Kartal Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi’nde bulunan 8.5 dönüm büyüklüğündeki yerleşkesinde pek çok farklı eğitimin verildiğini aktardı.

Mahalle sakinlerinin alacağı eğitimler kendi mahallelerine katkı sağlayacak

Toplantının soru-cevap bölümünün ardından konuşan Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Yazar da, Kartal Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin katıldığı operasyonlardan örnekler vererek deprem, sel, yangın ve daha pek çok afette sınanmış bir ekibin eğitimlere katılacağını söyledi. Alınan eğitimler ile sadece deprem değil diğer afetlerde de gönüllülerin kendi mahallelerine büyük katkı sunacağını belirten Yazar, katılımcıların belirlenmesinin ardından Kartal Belediyesi Esentepe Mahallesi’ndeki yerleşkesinde eğitimlerin başlayacağını duyurdu.

Toplantı sonrası doldurulan tanışma formlarının ardından eğitimlere katılarak tamamlayanların afet gönüllüsü olarak daha ileri eğitimlere gideceğini söyledi. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi’nden KAS-DER’e Ziyaret
Kartal Belediyesi’nden KAS-DER’e Ziyaret
Kartal’da Spor Eğitimleri Başlıyor
Kartal’da Spor Eğitimleri Başlıyor
Kartallı Kadınlar İçin ‘Öz Savunma Atölyesi’ Başlıyor
Kartallı Kadınlar İçin ‘Öz Savunma Atölyesi’ Başlıyor
Kartal’da Sarı Balonlar, Kansere Dikkat Çekmek İçin Gökyüzüne Uçtu
Kartal’da Sarı Balonlar, Kansere Dikkat Çekmek İçin Gökyüzüne Uçtu
Kartal Belediyesi’nin Acı Kaybı
Kartal Belediyesi’nin Acı Kaybı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169