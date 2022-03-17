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Kartal Belediyesi 3. Ulusal Kısa Film Festivali’ne katılan filmlerin gösterimleri başladı

Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Ulusal Kısa Film Festivali’ne katılan filmler beyaz perde ile buluştu. Kartal Belediyesi 3. Ulusal Kısa Film Festivali’nde yarışma seçkisi 12 film ile festival seçkisi 16 filmin gösterimi başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mart 2022 Perşembe 10:47
Kartal Belediyesi 3. Ulusal Kısa Film Festivali’ne katılan filmlerin gösterimleri başladı
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Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seansta festivale katılan 12 kısa filmin yanı sıra festival seçkisi 16 film de beyaz perde ile buluştu.

İlk olarak 14 Mart Pazartesi Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gösterilen kısa filmler, 15 Mart Salı günü Hasan Ali Yücel ve Soğanlık Kültür Merkezlerinde, 16 Mart Çarşamba günü Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde ve 17 Mart Perşembe günü Hasan Ali Yücel ve Soğanlık Kültür Merkezlerinde gösterildi.  

Yarışma seçkisi 12 film seyirci ile buluştu

Festivalde gösterilecek olan yarışma seçkisi 12 film ise; Anoush (Yönetmen Deniz Telek), Le Périple d’Abélla (Yönetmen Enis Manaz), Ziyaretçi (Yönetmen Zafer Geyikçi), Dördüncü Duvar (Yönetmen Mehmet Kaan Karataş), Şero (Yönetmen Mustafa Efelti), Âkifler (Yönetmen Ekrem Levent), Meryem (Yönetmen Celal Yücel Tombul), Gaz (Yönetmen Utku Çırak), Yara (Yönetmen Onur Güler), Sar (Yönetmen Adar Baran Değer), Benden Korkmana Gerek Yok (Yönetmen Recep Bozgöz), Vesikalık (Yönetmen Ali Rıza Erdemir)  sinemaseverler ile buluştu.

Festival seçkisi filmlerde beyazperde de…

Kartal Belediyesi 3. Ulusal Kısa Film Festivali kapsamında festival seçkisi olan 16 film de beyazperde de yerini aldı.

Yüksek İrtifa Ya Da Şeylerin Tuhaflığı (Yönetmen Emir Külal Haznevi), Şin (Yönetmen Mehmet İsmail Çeçen), Cengiz (Yönetmen Haydar Taştan), Burhan  (Yönetmen Ömer Dişbudak), Büyük Uçuş (Yönetmen Berat Balahan Gürel), Mutluluk Bakanlığı (Yönetmen Mehmet Kanadlı), İLK 10000 (Yönetmen Halil Ercüment Çayır), Kara Kutu (Yönetmen Can Deniz Atıcı), Belki Bir Gün Gideriz (Yönetmen İnan Erbil), Güzel Havalar (Yönetmen Okan Akgun), Bulak  (Yönetmen Evrim İnci), Jeotermal Yetti Gari  (Yönetmen Murat Yüksel), Çöpün Dünyası  (Yönetmen Kenan Çelik), Aday (Yönetmen Erkut Altındağ), Pencere Önü (Yönetmen Tufan Yılmaz), Oynamak Ya Da Oynamamak  (Yönetmen Hakan Hüseyin Gül)

 

Kartallı 3 yönetmenin filmi de gösterime girdi

Kartallı 3 yönetmenin filmi de festival seçkisi kapsamında beyazperde de yerini aldı. Erkut Altındağ’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Aday’, Tufan Yılmaz’ın yönetmenliği üstlendiği ‘Pencere Önü’ ve Hasan Hüseyin Gül’ün yönetmenlik yaptığı ‘Oynamak Ya Da Oynamamak’ isimli filmlerde festival kapsamında gösterime girdi.

Ödüller 20 Mart Pazar günü sahiplerini bulacak

Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen festivalin jüri toplantısı ise 19 Mart 2022 günü gerçekleştirilecek. Festivale katılan filmleri değerlendirecek olan jürinin kararının ardından 20 Mart Pazar günü Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde ödül töreni gerçekleştirilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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