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Kartal Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Unutmadı

Kartal Belediyesi, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde ülkenin geleceği olan çocukları yetiştiren öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde unutmadı. Her sene olduğu gibi bu yıl da Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinden oluşan heyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kartal’daki okulları ziyaret ederek öğretmenleri kutladı ve günün anısına hediyelerini takdim etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Kasım 2021 Perşembe 09:31
Kartal Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Unutmadı
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Öğretmenler Günü programı ilk olarak sabah saatlerinde Ata’nın huzuruna çelenk sunulması ile başladı. Kartal Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenine; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu, Adem Uçar, İmam Aydın ile Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu sonrası Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerin manevi hatırası için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Çelenk töreninin ardından Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Öğretmenler Günü etkinliği gerçekleşti. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz’ün yanı sıra; programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Adem Uçar ve İmam Aydın, okul müdürü ve öğretmenleri ile öğrenciler tarafından hazırlanıp okulun konferans salonunda gerçekleşen Öğretmenler Günü etkinliğini takip etti.

Başkan Yüksel: “Sizlerin Ellerinde, Sizlerin Büyük Emekleriyle Geleceğimiz Parıldıyor”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu ve Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar ile birlikte Kartal Belediyesi Kreşlerine bağlı faaliyet gösteren Zübeyde Hanım Çocuk Gelişim Merkezi’ni ziyaret ederek, kreşli minikler ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Başkan Yüksel, “Sizler, belediyemizin Kartal’ımıza kazandırdığı en önemli hizmetlerden olan kreşlerin; birbirinden kıymetli, güzide öğretmenlerisiniz. Sizlerin ellerinde, sizlerin büyük emekleriyle geleceğimiz parıldıyor. Çocuklarımız çağdaş bir ekolle; bilim, kültür, sanat, spor ile tanışıp kimlik kazanıyor. Aynı zamanda Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve rehberliğinde yol almayı henüz çok küçük yaşta öğreniyorlar. Emekleriniz asla ödenmez. Bizler Kartal Belediyesi ailesi olarak her zaman yanınızdayız. Öğretmenler Günü’nüzü en kalbi duygularımla kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel konuşmasının ardından kreş öğretmenlerine çiçek takdim etti programın ardından ise pasta kesimi gerçekleştirildi.

Öte yandan ilçedeki diğer bütün ilkokul, ortaokul, lise ve Kartal Belediyesi’ne bağlı 15 kreşi Başkan Gökhan Yüksel adına ziyaret eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri, okulların müdür ve öğretmenleri ile bir araya gelerek Öğretmenler Günü’nü kutladı, öğretmenlere Başkan Yüksel’in mesajı ile birlikte sevgi, saygı ve selamlarını ileterek hediyelerini takdim etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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