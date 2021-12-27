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Kartal Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu ‘Eşeğin Gölgesi’ oyununun galası yapıldı

Kartal Belediye Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan ‘Eşeğin Gölgesi’ oyununun galası Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde yapıldı. Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Haldun Taner tarafından kaleme alınan, Dr. Erdal Yıldırım’ın yönetmenliğini yaptığı ve Kartal Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu, ‘Eşeğin Gölgesi’ tiyatro oyunu, Kartal’da izleyiciler ile buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2021 Pazartesi 14:57
Kartal Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu ‘Eşeğin Gölgesi’ oyununun galası yapıldı
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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Aralık ayı kültür-sanat programı kapsamında galası yapılan oyuna; Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.

“Doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha anladık”

Geleneksel Türk tiyatrosu ile epik tarzın ortak özelliklerini birleştiren ve 90 dakika süren oyunda, Kartal Belediye Tiyatrosu oyuncularının sahne performansı ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, yönetmen Dr. Erdal Yıldırım ve tüm oyunculara bir teşekkür plaketi takdim etti.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, oyunculara ve tiyatroseverlere teşekkür ederek; “Tiyatro; insanı insana, insanca anlatma sanatıdır. İyi ki tiyatro var. Bu gece, Kartal Belediyesi Tiyatro ekibi, hepimizi bir kez daha büyüledi. Ne kadar teşekkür etsek az. -Kartal’ı, kültür ve sanatın merkezi yapacağız- dedik. Bu gece, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha anladık.” diye konuştu

Abdalya’nın İkiye Bölünme Hikayesi

Haldun Taner tarafından kaleme alınan, epik tiyatronun Türkiye’deki ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen ‘Eşeğin Gölgesi’ oyununun konusu ise şöyle;

Para babaları Abid ve Zahid Ağların, yoksul ve zavallı çırakları Şaban’la Mestan arasındaki tartışma milli bir davaya dönüşür. İki çırak, davanın giderek vatan- millet davası gibi büyütülmesine alet olur. Çırakların mensup olduğu politik gruplar, basın yayın, esnaf locaları işe karışır. Sonunda Şaban’ın haklı olduğunu söyleyenlerle Mestan’ın haklı olduğunu söyleyenler arasındaki kutuplaşma Abdalya’yı ikiye böler. Oyundaki tek mantıklı kişi olan ozan dışında hiç kimse bu tartışmanın saçma, mantıksız bir meseleden çıktığını fark etmez ya da kabul etmez.

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