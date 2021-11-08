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Kartal Belediye Meclisi’nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Anlamlı Mesaj

Kartal Belediye Meclisi Üyeleri, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında mor renkteki maske ve kurdeleleri takarak kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Kartal Belediye Meclisi 8’inci dönem 3. toplantı yılı Kasım ayı 2’inci oturumu gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen oturuma, Kartal Belediye Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ve Meclis Üyeleri katılırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve çok sayıda basın mensubu da oturumu takip edenler arasında yer aldı. Toplantıya katılan Meclis Üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesi ‘mor renkteki maskeleri ve kurdeleleri’ takarak örnek olacak bir harekete imza attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2021 Pazartesi 09:09
Kartal Belediye Meclisi’nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Anlamlı Mesaj
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“Kadın ve Çocuk Dostu Bir Kent Yaratma Gayretindeyiz”
Toplantıyı yöneten Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel’in öncülüğünde, kadın ve çocuk dostu bir kent yaratmanın gayretinde olduklarını kaydederek; “Hep
birlikte kadına şiddete dur diyoruz. Biz kadınlar, yaşam kalitemizi v haklarımızı savunmakta son derece
kararlıyız. İşimize, ekmeğimize, haklarımıza ve birbirimize sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Oturumunda devamında gündem dışı söz almak isteyen Meclis Üyeleri konuşmalarını gerçekleştirdi.
Toplantının sonunda ise, Meclis gündemine geçilerek, gündemde olan maddeler oylandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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