Kartal Belediye Meclisi’nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Anlamlı Mesaj

“Kadın ve Çocuk Dostu Bir Kent Yaratma Gayretindeyiz”

Toplantıyı yöneten Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediye Başkanı Gökhan

Yüksel’in öncülüğünde, kadın ve çocuk dostu bir kent yaratmanın gayretinde olduklarını kaydederek; “Hep

birlikte kadına şiddete dur diyoruz. Biz kadınlar, yaşam kalitemizi v haklarımızı savunmakta son derece

kararlıyız. İşimize, ekmeğimize, haklarımıza ve birbirimize sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya devam

edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Oturumunda devamında gündem dışı söz almak isteyen Meclis Üyeleri konuşmalarını gerçekleştirdi.

Toplantının sonunda ise, Meclis gündemine geçilerek, gündemde olan maddeler oylandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)