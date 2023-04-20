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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den Ramazan Bayramı Mesajı

​​​​​​​Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Nisan 2023 Perşembe 11:56
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den Ramazan Bayramı Mesajı
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Başkan Gökhan Yüksel, bayramların; birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, mutlulukların paylaşıldığı müstesna günler olduğunu belirterek mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Bayramlarımız paylaşmanın ve yardımlaşmanın yaşandığı müstesna günlerdir. Birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, mutlulukların paylaşıldığı zamanlardır. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremler ve sel felaketlerinin ardından birlik ve beraberlik duygusu ile birbirimize daha da kenetlendik.

Deprem bölgesinde yaşanan yıkıcı etkinin ardından Kartallı komşularımızla birlikte başlattığımız yardımlarla yaraları bir nebze olsun sarmaya çalıştık. Belediye olarak, vatandaşlarımıza ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmaları olmak üzere, teknik destek, gıda ve malzeme yardımı, sıcak yemek ikramında bulunduk.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimize kırtasiye-kitap yardımında bulunarak bu zor günleri atlatmaları için onlara moral verecek etkinlikler düzenledik. Bu zor günlerin üstesinden yine birlik ve beraberlik içinde çıkacağımıza inanarak desteğimizi sürdürdük. Ramazan Ayı dolayısıyla Hatay’da kurduğumuz iftar sofralarında bir arada olmanın önemini bir kez daha anladık.

Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde kenetlediğimizde yaraların bir nebze olsun sarıldığını görerek, bir daha bu tarz acıların yaşanmamasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, mutluluk, barış ve bereketi beraberinde getirmesini diliyorum”

Kaynak:İstanbul Times Haber Haber Ajansı (İTHA)

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