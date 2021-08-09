banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1432.21
ALTIN
482.31
DOLAR
8.6547
STERLİN
11.9991
EURO
10.1739
Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu Kadar Bebeği de Etkiliyor
Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu...
Arı Zehri Nedir? Arı Zehrinin Faydaları Var Mı?
Son Dakika
Arı Zehri Nedir? Arı Zehrinin...
Dilek İmamoğlu Ve İstanbul Vakfı'nın Yardım Tırı Afet Bölgesinde
Dilek İmamoğlu Ve İstanbul Vakfı'nın...
Ulus Üretici Pazarı Hizmete Açıldı
Ulus Üretici Pazarı Hizmete Açıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: “Paylaşmanın Ayı Muharrem’de Bir Olalım”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 20 Ağustos Hicri Yılbaşı, Muharrem Ayı ve orucunun başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Gökhan Yüksel, Muharrem Ayı nedeniyle yayımladığı mesajında “Paylaşmanın, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure gününü de barındıran Muharrem ayında yasımızı ve lokmamızı paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2021 Pazartesi 17:00
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: “Paylaşmanın Ayı Muharrem’de Bir Olalım”
banner171

Başkan Gökhan Yüksel mesajında şunları kaydetti:

“Paylaşmanın, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure gününü de barındıran Muharrem ayında yasımızı ve lokmamızı paylaşıyoruz. Kerbela’da şehit edilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in torunu Hz. Hüseyin’i ve Ehl-i Beyt'ten 71 canı anmak için oruç ve matem tutan tüm canların oruçlarının, dualarının kabul olmasını temenni ediyorum. Bu ay vesilesiyle birliğimiz, dirliğimiz, dostluğumuz, kardeşliğimiz ve komşuluğumuz artsın.

Muharrem ayı sadece Alevi ve Bektaşi, Caferi yurttaşlarımız için değil, ülkemizdeki tüm inançlı insanlarımız için yas ve matem günüdür. Yezid gibi dünyevi çıkarlar ve hevesler uğruna zalimliğe yürüyenler her devirde olmuştur. Zalimler her daim unutulup giderken, zulme direnenler ise hiçbir zaman kalplerden silinmeyecektir.

Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularımızın daha da gelişmesine, dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Başta Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, asırlardan beri Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisi etrafında kenetlenen toplumumuzun, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşamaya devam edeceğine canı gönülden inanıyorum.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kültür Parkı’ndaki Banklar Çiçeklendi
Kültür Parkı’ndaki Banklar Çiçeklendi
Kartallılar Hafta Sonu Spor Yapıyor
Kartallılar Hafta Sonu Spor Yapıyor
Kartal’da Sorunlar Muhtarlar Toplantısı’nda Masaya Yatırılıyor
Kartal’da Sorunlar Muhtarlar Toplantısı’nda Masaya Yatırılıyor
Kartal Belediyesi’nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Rehberlik Hizmeti
Kartal Belediyesi’nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Rehberlik Hizmeti
Denetim Aydos Ormanı’nda Yangını Önledi
Denetim Aydos Ormanı’nda Yangını Önledi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169