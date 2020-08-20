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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: “Muharrem Ayı Yasın ve Lokmanın Paylaşılmasıdır”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 20 Ağustos Hicri Yılbaşı, Muharrem Ayı ve orucunun başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2020 Perşembe 11:10
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: “Muharrem Ayı Yasın ve Lokmanın Paylaşılmasıdır”
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Başkan Gökhan Yüksel mesajında şunları kaydetti:

"Muharrem ayı, paylaşmanın, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure gününü de barındıran çok önemli bir aydır; yasın ve lokmanın paylaşılmasıdır. Hz. Hüseyin'in ve ehl-i beyt'ten 71 canın Kerbela'da şehit edilmesi ise aynı zamanda Hicri Yılbaşı olan Muharrem Ayı’nı bir matem ve hüzün mevsimine dönüştürmüştür.

Bu ayda canlar, oruç ve matem tutarak Hz. Hüseyin başta olmak üzere Kerbela şehitlerini anıyor. Bu anlamda tüm canların oruçlarının ve dualarının kabul olmasını temenni ediyorum. Bu ay vesilesi ile birliğimiz, dirliğimiz, dostluğumuz, kardeşliğimiz ve komşuluğumuz artsın.

Muharrem Ayı sadece Alevi ve Bektaşi yurttaşlarımız için değil, ülkemizdeki bütün inançlı insanlarımız için yas ve matem günüdür. Yezid gibi dünyevi çıkarlar ve hevesler uğruna zalimliğe yürüyenler her devirde olmuştur. Zalimler her daim unutulup giderken, zulme direnenler ise hiçbir zaman kalplerden silinmeyecektir.

Muharrem Ayı’nın birlik ve kardeşlik duygularımızın daha da gelişmesine, dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Başta İmam Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, asırlardan beri Hz. Peygamber ve ehl-i beyt sevgisi etrafında kenetlenen toplumumuzun, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşamaya devam edeceğine canı gönülden inanıyorum."

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