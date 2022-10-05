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Kartal, 6. Uluslararası Kadın Şiiri Festivali FeminİSTANBUL’a ev sahipliği yapaca

Kartal Belediyesi’nin desteği ile bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Kadın Şiiri Festivali FeminİSTANBUL, 6-9 Ekim tarihlerinde Kartal’da yapılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2022 Çarşamba 11:07
Kartal, 6. Uluslararası Kadın Şiiri Festivali FeminİSTANBUL’a ev sahipliği yapaca
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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ‘Küresel Krize Karşı Küresel Şiir’ manifestosuyla yapılacak olan festival, Türkiye, İtalya, İsviçre, Sırbistan, Almanya, İran, Mısır ve Malezya olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen şairleri ağırlayacak

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

UNESCO’ya bağlı WFP (World Festival of Poetry-Dünya Şiir Festivali), WPM (World Poetry Movement-Dünya Şiir Hareketi) ve Kartal Belediyesi tarafından desteklenen festivalde şiir dinletileri, söyleşiler ve ödül töreni de yer alacak.

Küresel kadın hareketinin bir parçası olan şair kadınların, kaos ve krize karşı seslerini duyurmasını ve şiirin küresel dostluk ağlarıyla meydan okumasını amaçlayan FeminİSTANBUL, 3 gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Belediyesi tarafından düzenlenecek olan festivalin açılış seremonisi ve ödül töreni 6 Ekim Perşembe günü Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde yapılacak. Saat 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak olan festivalde, Onur Ödülü ise; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’e takdim edilecek.

Festival kapsamında; 7 Ekim Cuma günü saat 9.00-12.00 saatleri arasında ‘Şairler Okulda’ etkinliği Yakacık Fen Bilimleri Koleji’nde; 8 Ekim Cumartesi günü ise Kartal Masal Müzesi 18.00-22.00 saatleri arasında ‘Meydan Okumaları’ etkinliğine ev sahipliği yapacak. 9 Ekim Pazar günü ise ‘Şiir Dinletisi ve Söyleşi’ saat 14.00-18.00 saatleri arasında Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Festivalin yabancı şair konukları arasında; Donya Mirzaei (İran), Elvira Kujovic (Sırbistan-Almanya), Gihan Omar (Mısır), Lucilla Trappazzo (İtalya-İsviçre), Rokiah Binti Hashim (Malezya), Tahereh Mirzayi Saeidabad (İran) yer alıyor.

Festivalin ev sahibi şairleri; Ali Günvar, Ali Mustafa, Aliye Özlü, Arife Kalender, Arzu Karadağ, Aslı Durak, Ata Yiğiz, Ataol Behramoğlu (video), Ayça Erdura, Bedros Dağlıyan, Bircan Çelik, Cihan Oğuz, Dilek Ermiş, Dilruba Nuray Erenler, Durmuş Türker, Elçin Sevgi Suçin, Elif Burcu Özkan, Emel Koşar, Erkut Tokman, Erol Özyiğit, Ertuğrul Özaydın, Esra Özlem Dökmen, Fügen Tan, Gülçin Sahilli, Halime Yıldız, Haşim Hüsrevşahi, Hilal Karahan, Hüseyin Alemdar, İkbal Kaynar, İsmet Yalçın, Kemal Aslan, Malik Enes Gümüşlü, Mehmet Hakkı Suçin, Melahat Babalık, Mualla Apaydın, Muhsine Arda, Nalan Çelik, Neslihan Yalman, Nilay Özer, Niyazi Yaşar, Nuray Gök Aksamaz, Nur Doğan, Okan Yılmaz, Olcay Kasımoğlu, Osman Günay, Oya Gündüz Aksu, Oya Uysal, Özgür Zeybek, Sema Güler, Serap Aslı Araklı, Seval Candar Karadeniz, Süreyya Akçay, Şaban Akbaba, Tarık Günersel (video), Taner Sezgin, Volkan Hacıoğlu, W. B. Bayrıl, Zeki Tombak ve Zeynep Ezmen gibi isimlerden oluşuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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