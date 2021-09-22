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‘Kağıt Rölyef ve Filografi Sergisi’ Kartallı sanatseverler ile buluştu

Kartal Belediyesi, birbirinden farklı kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Eylül ayı kültür-sanat programı kapsamında, ‘Kağıt Rölyef ve Filografi Sergisi’, Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda Kartallı sanatseverler ile buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2021 Çarşamba 13:22
‘Kağıt Rölyef ve Filografi Sergisi’ Kartallı sanatseverler ile buluştu
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Kartal Belediyesi ile Bilecik Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleşen sergisinin açılışına;
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi,
Bilecik Pazaryeri İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük ve çok sayıda sanatsever katıldı. 24
sanatçının, kağıt rölyef ve filografi yöntemiyle hazırladığı sergide 106 eser sanatsever ile buluştu.
Serginin açılış töreninde konuşan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, tüm sanatçılara teşekkür
ederek, Kartal’ın İstanbul’un kültür ve sanat merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini belirtti. Açılış
töreninin ardından, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi sergi alanını gezerek sanatçılardan
eserleri ile ilgili bilgi aldı.
‘Kağıt Rölyef ve Filografi Sergisi’, 25 Eylül’e kadar kadar, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın fuaye
alanında sanatseverleri ağırlayacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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