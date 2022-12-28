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Kadınların El Emeği Ürünleri Yılbaşı Özel Kadın El Emeği Pazarında Sergilenecek

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yıl boyunca düzenlenen girişimcilik eğitimlerine katılan ve sertifikalarını alan girişimci kadınların el emeği hediyelik eşyalarını, Kartallılar ile “Yılbaşı Özel Kadın El Emeği Pazarı”nda buluşturuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2022 Çarşamba 13:30
Kadınların El Emeği Ürünleri Yılbaşı Özel Kadın El Emeği Pazarında Sergilenecek
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Kartal’da kadın çalışmalarını ve dayanışmasını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, karar mekanizmalarında, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek amacıyla önemli proje ve çalışmaları hayata geçiren Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan girişimci kadınların el emeği ürünlerini gelire dönüştürmelerine destek oluyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kartallı kadınların ekonomik hayata katılımlarını sağlamak üzere ilçede bulunan sabit ve gezici satış stantlarını kuran Kartal Belediyesi, bir yandan da girişimci kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışının yapılabileceği; yeni tanıtım fırsatları için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında düzenlenen “Yılbaşı Özel Kadın El Emeği Pazarı” ile Kartallı girişimci kadınların ürettikleri el emeği göz nuru; takı, örgü, tığ, dikiş, keçe, süsleme, boyama, bez bebek, oyuncak, çanta ve kanaviçe gibi birbirinden farklı el emeği ürünler, satışa sunulacak.

25 Aralık 2022 Pazar günü,  Organik Pazar Alanı Etkinlik Çadırı’nda saat 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek “Yılbaşı Özel Kadın El Emeği Pazarı” etkinliği ile Kartallı vatandaşlar, sevdiklerine el emeği ürünleri hediye ederken aynı zamanda kadınların ekonomik hayata katılımlarını da desteklemiş olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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