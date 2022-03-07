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“Kadınlar Günü” Kartal’da Bir Hafta Sürecek Özel Etkinliklerle Kutlanacak

Kartal Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği ve bir hafta sürecek çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 7-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile Dünya Kadınlar Günü, Kartal’da tiyatro oyunu, söyleşi, sergi ve sürpriz etkinliklerle renklenecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 09:05
“Kadınlar Günü” Kartal’da Bir Hafta Sürecek Özel Etkinliklerle Kutlanacak
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Kutlamalar kapsamındaki ilk etkinlik, 7-8 Mart tarihlerinde 13.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek. Kadın ve Çocuk Atölye Çalışmaları ile Kartal Mehmet Ali Büklü Parkı ve Hamam Sokak şenlik alanına dönüşecek.

7 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek bir başka etkinlik ise ’Bir Kadın Meselesi’ adlı karma sergi olacak. Saat 14.30’da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan sergi, 13 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

7 Mart Pazartesi günü düzenlenecek olan bir diğer etkinliğe de saat 15.00’da yine Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. Dünya kadınlarının ayrımcılığa karşı geliştirdiği evrensel kadın dayanışmasını Türkiye'ye yansıtan ilk gazeteci olan Zeynep Oral, ‘Kadın Olmak’ adlı söyleşisinde Nairobi’de gerçekleştirilen Dünya Kadın Konferansı’nda yaşadıklarını katılımcılarla paylaşacak. Söyleşi sonrasında gazeteci yazar ‘’Kadın Olmak’’ adlı kitabını imzalayacak.

Kutlama programı, ödüllü yazar Yunus Emre Gümüş tarafından kaleme alınan ve Can Ali Çalışandemir rejisi ile sahnelenecek olan “Acı Kaybımız” adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. 8 Mart Salı günü saat 19.30’da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gösterimi yapılacak olan oyunda, oyuncular Lale Mansur ve Gizem Aldemir, farklı sosyal sınıflarda yer alan kadınların yaşadığı baskı ve şiddeti kara komedi tarzında işleyecek.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün desteği ile kurulan Kadın Emeği Pazarı’nda da kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek üzere el emeği satış stantları ziyaret edilebilecek. Uğur Mumcu Kültür Merkezi Bahçesinde kurulacak olan pazar, Dünya Kadınlar Günü kapsamında 7-10 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecekken, Hamam Sokak ve Mehmet Ali Büklü Parkı Satış Stantları ise yıl boyu ziyaretçilerini ağırlıyor olacak.

Kadın hakları mücadelesinin sembolü olan bu özel günü Kartal’da çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “7 Mart günü başlayarak 13 Mart’a kadar devam edecek olan belediyemizin etkinliklerine, tüm kadın komşularımızı davet ediyor, Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” dedi.

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