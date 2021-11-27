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‘Kadına Yönelik Şiddete Toplumsal Cinsiyet Penceresinden Bakmak’ adlı panel Soğanlık’ta düzenlendi

Kartal Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Kadına Yönelik Şiddete Toplumsal Cinsiyet Penceresinden Bakmak" adlı bir panel düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Kasım 2021 Cumartesi 10:50
‘Kadına Yönelik Şiddete Toplumsal Cinsiyet Penceresinden Bakmak’ adlı panel Soğanlık’ta düzenlendi
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Kartal Belediyesi, Kalamış Rotary Kulübü ve Dalyan Inner Wheel Kulübü işbirliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen panel Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Uzman Eczacı Belkıs Ünver ve Uzman Psikolog Ekin Çakır'ın sunumuyla gerçekleştirilen panelde toplumsal cinsiyet bağlamında kadına yönelik şiddet konusu ele alındı. Belkıs Ünver Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden şiddet verilerini paylaşırken, Ekin Çakır da psikolog gözüyle şiddetin toplumsal nedenlerini ele aldı. Uzman konukların bilgilerini paylaştığı panel izleyenler tarafından dikkatle takip edildi.

Panelin sonunda konuşmacılara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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