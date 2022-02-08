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‘İstanbul Çocuklara Soruyor’ Atölyeleri Kartal’da Başlıyor

İstanbul Kent Konseyi’nin ‘Senin Şehrin, Senin Fikrin’ mottosuyla oluşturduğu ‘İstanbul Çocuklara Soruyor’ projesi kapsamında, Kartal Belediyesi Kreşlerinde eğitim alan öğrenciler için 1 ay boyunca atölye programları düzenlenecek. Kreş öğrencisi olmayıp atölyelere katılmak isteyen 6-14 yaş aralığındaki çocuklar ise atölye çalışmalarına online olarak katılım sağlayabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Şubat 2022 Salı 13:48
‘İstanbul Çocuklara Soruyor’ Atölyeleri Kartal’da Başlıyor
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İstanbul’un her tarafından, çocuklar için daha iyi bir İstanbul’un yol haritasını onlarla birlikte oluşturmayı amaçlayan İstanbul Kent Konseyi’nin projesine Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü de 6 yaş grubu öğrencileri ile birlikte destek veriyor.

Katılımcı demokrasi anlayışı ve “İstanbul’da yaşayan her çocuk, Çocuk Meclisi’nin doğal bir üyesidir” yaklaşımı ile oluşturulan çalışma çerçevesinde, Kartal Belediyesi’ne bağlı 15 kreşte eğitim alan 6 yaş grubu minikler için ‘İstanbul Çocuklara Soruyor’ isimli atölyeler düzenlenecek.

7 Şubat Pazartesi günü itibari ile başlayan atölyelerin, 25 Şubat Cuma günü son uygulaması yapılacak.

Kreşli Minikler İstanbul’un Şekillenmesinde Aktif Rol Alacak

6 yaş grubunu kapsayan projede, 2 saatlik keyifli atölyeler ile kreşli minikler, birer ‘İstanbul Uzmanı’ olacak, İstanbul’u mercek altına alarak ayrıntılı bir şekilde gözden geçirecek, sevdikleri ve güzel buldukları, onları rahatsız eden, eksik buldukları ve iyileştirilmesini istedikleri yönleri belirleyerek ve kendi çözüm önerilerini oluşturacak.

Kısaca nasıl bir kentte yaşadıklarını umursayan çocuklar, düzenlenecek olan atölyelerde kendi gözlemleri, algıları, ihtiyaçları, hayalleri ile İstanbul’u bakıma alarak, seslerini, sözlerini duyuracak ve İstanbul’un şekillenmesinde aktif rol alacak.

7 Şubat Pazartesi günü ilk olarak Soğanlık Orta Mahalle Çocuk Gelişim Merkezi’nde başlayan atölye programı; 25 Şubat Cuma gününe kadar sırasıyla; Hürriyet, Mevhibe İnönü, Cumhuriyet 1, Cumhuriyet 2, Sabiha Bengütaş, Zübeyde Hanım, Soğanlık Yeni Mahalle, Gümüşpınar, Uğur Mumcu, Atalar, Begüm Yavuz, Kordonboyu, Adile Naşit ve Kastamonulu Şehit Şerife Bacı Çocuk Gelişim Merkezlerinde devam edecek.

İstanbul’u ‘Atölyeler Kenti’ne dönüştürecek olan proje kapsamında minikler; 10.00/12.00 – 13.00/15.00 saatlerinde İstanbul’u mercek altına alacak.

Online Katılım Uygulaması Açıldı

İstanbul Çocuklara Soruyor projesi atölyelerine katılamayan ya da dolaşan istasyonları ile buluşamayan çocuklar ise İstanbul’u web sitesi üzerinden "bakıma" alabilecek.

Çocuklar, www.istanbulcocuklarasoruyor.org üzerinden "Online Katılım" butonuna basarak daha iyi bir İstanbul için görüş ve önerilerini İstanbul Kent Konseyi'ne iletebilecek.

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