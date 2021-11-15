İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç, Kartal’da Atatürk’ün Dine Bakışını Anlattı

Kartal Belediyesi’nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği

söyleşilerin son konuğu, İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç oldu. Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde

gerçekleşen söyleşiye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediye Başkan

Yardımcısı Ali Apaydın, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Cumhuriyet devrimleri ve Gazi Mustafa

Kemal Atatürk’ün hayatının son günlerinin anlatıldığı, ‘Selanik’ten Sonsuzluğa Giden Yol’ belgeselinin

gösterimi ile başladı. Belgesel gösteriminin ardından, İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç, Atatürk’ün İslamiyet’e

bakış açışını anlattı.

“Cumhuriyet, Kur’ani ve İslami Bir Rejimdir”

İlahiyatçı-Yazar, Türkiye’de müslümanların, Cumhuriyet devrimleri sayesinde özgürleştiğini, Cumhuriyet

rejiminin Kur’ani ve İslami bir yönetim olduğunu söyledi. Kur’anda, müslümanlara kesin bir rejim

uygulanmasına yönelik ayetler olmadığını ama siyasi yönetimlerin mutlaka istişare içermesi gerektiğine dair

uyarılar olduğunu vurgulayan İlahiyatçı-Yazar, halk egemenliğine ve meclis yönetimine dayanan

Cumhuriyet’in bu bağlamda İslami ve Kur’ani olduğunu kaydetti. Kılıç, “İslamın ruhuna uygun yönetim

biçimi Cumhuriyet’tir. Kur’an toplumlara bir rejim önermez ama yönetim konusunda izlemeleri gereken

ilkeleri belirler. Bunun başında da danışarak ve istişare ederek iş yapmak gerekir” dedi.

Atatürk’ün; başta laiklik olmak üzere, hayata geçirdiği devrimler sayesinde Türkiye’de müslümanların

özgürleştiğini ve hurafelere dayanan dini anlayışla mücadele edildiğini belirten İlahiyatçı-Yazar, sözlerine

şöyle devam etti; “Atatürk müslümanları özgürleştirmiştir. Çünkü müslümanları dayatmacı şeyhlerin ve

tarikatların elinden kurtarmıştır. Hurafelere dayanan dini anlayışla mücadele etmiştir. Bu sayede

müslümanlar özgürleşmiş ve İslamiyet yeni bir sürecin içine girmiştir.” Kılıç, konuşmasının devamında

Atatürk’ün vatandaşların dinlerini rahat ve özgürce öğrenebilmeleri için, Kur’anı Türkçeye çevirttirdiğini de

sözlerine ekledi.

Gecenin sonunda, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç’a Kartal

Belediyesi logolu seramik tabak, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan ise çiçek takdim etti. Kartal

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Cemil Kılıç’a teşekkür ederek; “Çok keyif aldığımız bir söyleşi

oldu. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar çok şey borçlu

olduğumuzu birkez daha anlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)