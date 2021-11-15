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İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç, Kartal’da Atatürk’ün Dine Bakışını Anlattı

Türkiye’nin öne çıkan İlahiyatçı-Yazarlar’ından Cemil Kılıç, Kartal Belediyesi’nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83’üncü yılı nedeniyle düzenlediği söyleşide okurlarıyla buluştu. Söyleşide, ‘Atatürk’ün Dine Bakışı’nı anlatan İlahiyatçı-Yazar, Cumhuriyet rejiminin tam olarak İslami bir rejim olduğunu, müslümanların Atatürk devrimleri sayesinde özgürleştiğini kaydetti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Kasım 2021 Pazartesi 15:22
İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç, Kartal’da Atatürk’ün Dine Bakışını Anlattı
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Kartal Belediyesi’nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği
söyleşilerin son konuğu, İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç oldu. Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen söyleşiye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediye Başkan
Yardımcısı Ali Apaydın, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlik, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Cumhuriyet devrimleri ve Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün hayatının son günlerinin anlatıldığı, ‘Selanik’ten Sonsuzluğa Giden Yol’ belgeselinin
gösterimi ile başladı. Belgesel gösteriminin ardından, İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç, Atatürk’ün İslamiyet’e
bakış açışını anlattı.
“Cumhuriyet, Kur’ani ve İslami Bir Rejimdir”
İlahiyatçı-Yazar, Türkiye’de müslümanların, Cumhuriyet devrimleri sayesinde özgürleştiğini, Cumhuriyet
rejiminin Kur’ani ve İslami bir yönetim olduğunu söyledi. Kur’anda, müslümanlara kesin bir rejim
uygulanmasına yönelik ayetler olmadığını ama siyasi yönetimlerin mutlaka istişare içermesi gerektiğine dair
uyarılar olduğunu vurgulayan İlahiyatçı-Yazar, halk egemenliğine ve meclis yönetimine dayanan
Cumhuriyet’in bu bağlamda İslami ve Kur’ani olduğunu kaydetti. Kılıç, “İslamın ruhuna uygun yönetim
biçimi Cumhuriyet’tir. Kur’an toplumlara bir rejim önermez ama yönetim konusunda izlemeleri gereken
ilkeleri belirler. Bunun başında da danışarak ve istişare ederek iş yapmak gerekir” dedi.
Atatürk’ün; başta laiklik olmak üzere, hayata geçirdiği devrimler sayesinde Türkiye’de müslümanların
özgürleştiğini ve hurafelere dayanan dini anlayışla mücadele edildiğini belirten İlahiyatçı-Yazar, sözlerine
şöyle devam etti; “Atatürk müslümanları özgürleştirmiştir. Çünkü müslümanları dayatmacı şeyhlerin ve
tarikatların elinden kurtarmıştır. Hurafelere dayanan dini anlayışla mücadele etmiştir. Bu sayede
müslümanlar özgürleşmiş ve İslamiyet yeni bir sürecin içine girmiştir.” Kılıç, konuşmasının devamında
Atatürk’ün vatandaşların dinlerini rahat ve özgürce öğrenebilmeleri için, Kur’anı Türkçeye çevirttirdiğini de
sözlerine ekledi.
Gecenin sonunda, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç’a Kartal
Belediyesi logolu seramik tabak, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan ise çiçek takdim etti. Kartal
Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Cemil Kılıç’a teşekkür ederek; “Çok keyif aldığımız bir söyleşi

oldu. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar çok şey borçlu
olduğumuzu birkez daha anlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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