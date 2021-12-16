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‘i̇ki̇ Ki̇şi̇li̇k Hirgür’ Oyunu, Kartal’da Ti̇yatroseverler İle Buluştu

Ünlü tiyatro yazarı Eugene Ionesco tarafından kaleme alınan, yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun sahneye taşıdığı, ‘İki Kişilik Hırgür’ tiyatro oyunu, Kartal’da izleyiciler ile buluştu. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Aralık ayı kültür-sanat programı kapsamında düzenlenen oyun, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Oyuna, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Başkan Danışmanı Düzgün Çapar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Aralık 2021 Perşembe 12:24
‘i̇ki̇ Ki̇şi̇li̇k Hirgür’ Oyunu, Kartal’da Ti̇yatroseverler İle Buluştu
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Usta oyuncular ayakta alkışlandı

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan toplumsal erezyonu, şiddetin ve umutsuzluğun bireyler üzerindeki yıkıcı etkilerini anlatan oyun, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. 75 dakika süren oyunda, oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ve Reha Özcan’ın sahne performansı ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Başkan Danışmanı Düzgün Çapar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, oyunculara bir teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Danışmanı Düzgün Çapar, oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ve Reha Özcan’a teşekkür ederek, tiyatro hayatının unutulmaz oyunu ‘İki Kişilik Hırgür’ün,  Kartal’da sahnelenmesinden dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade etti.

Bu Acımasız Savaş, İnsanoğlunun Ne İlk Ne De Son Savaşıdır

Absürt tiyatronun önde gelen isimlerinden Eugene Ionesco’nun, 1962 yılında kaleme aldığı oyunun konusu ise şöyle;

Kabuğuna çekilmiş, bir adam ve bir kadının bağlamından kopuk diyalogları, anlamsız kavgaları dışarıda savaş gibi çatışmadan, şiddetten beslenir. Barış ve savaş, içerisiyle dışarısı, ölüm ve hayat, gerçekle yalan iç içe geçer ama birbirine değmez. İki kişi, inkârın döngüsünde, gitgide hayatları içinde sıkışır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan toplumsal erozyon, şiddetin ve umutsuzluğun bireyler üzerindeki yıkıcı etkileri yaşlı adam ve kadını fazlasıyla etkiler. Fakat bu acımasız savaş, insanoğlunun ne ilk ne de son savaşıdır.

 KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 16.12.2021 13:53
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