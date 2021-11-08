İBB’nin Gezici Kütüphanesi Kartal Kreşlerinde

Her yıl Kasım ayının ikinci haftası kutlanan ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nın
yaklaşmasıyla birlikte Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak bir etkinliğe
imza attı. İstanbul’un dört bir yanında yaşayan vatandaşları kitapla buluşturmayı hedefleyen
gezici kütüphane bu kez Kartallı miniklerle buluştu.
Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Atalar Merkez Çocuk Gelişim Merkezi ve
Uğur Mumcu Çocuk Gelişim Merkezi’ne gelen kreş öğrencileri, sınıflarıyla sıraya girerek
kütüphaneyi gezdi. Ardından eğitmenleri tarafından gezici kütüphanede bulunan çocuk
kitapları Kartallı miniklere tanıtıldı.
Çocuk şarkıları eşliğinde yapılan etkinlik küçük öğrencilerin oldukça ilgisini çekti. Etkinlik
sonunda öğrencilere İBB yetkilileri tarafından ‘Yuvamız İstanbul’ dergisi hediye edildi.
Bu yıl 8-14 Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda kreş
öğrencilerinin küçük yaşlardan itibaren kitaplarla tanışıp, okuma alışkanlığı edinmeleri
hedefleniyor.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)