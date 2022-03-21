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İBB Meclisi'nden “Kartal Merkez İmar Planları”na Onay

Kartal'da çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi olan "Kartal Merkez İmar Planları", İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanarak oy birliğiyle geçti. Geçen yılın Şubat ayında Kartal Belediye Meclisi'nde oy birliği ile onaylanan imar planları, İBB Meclisi'nde onaya sunulmuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mart 2022 Pazartesi 09:27
İBB Meclisi'nden “Kartal Merkez İmar Planları”na Onay
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İBB Meclisi'nin 17 Mart 2022 tarihli birleşiminde gündeme gelen Kartal 1:1000 Merkez Planları, genel kurulun oy birliği ile kabul etmesi sonucu yasalaştı. İBB Meclisi’nde daha önce de Kartal 1:5000 ölçekli planları, 2015 yılında kabul edilmişti.

Kartal Merkez İmar Planları

Kartal 1:1000 ölçekli Merkez İmar Planları Kartal E-5 Köprülü Kavşağı ve taş ocağından sahil dolgu alanına kadar inen atıl durumdaki sanayi alanları, boş alanlar ve bazı bölgelerde de yerleşik nüfusun bulunduğu konut alanlarından oluşan 260 hektarlık alanı kapsıyor. 12 alt bölgeden oluşan plan alanı kapsamında Soğanlık Orta, Cumhuriyet, Esentepe, Çavuşoğlu, Kordonboyu, Yunus ve Topselvi olmak üzere 6 mahalle yer alıyor.

Plan ile beraber yaklaşık 45 bin kişinin yaşamasının hedeflendiği bir alanda; turizm, ticaret, konut alanları inşa edilecek. Plan kapsamında 67 adet park alanı, 2 adet sağlık tesisi alanı, 6 adet ilkokul, 2 adet ortaokul, 2 adet lise, 4 adet cami alanı, 6 adet kreş alanı ve otopark alanları ile yeni yollar, Kartal halkının hizmetine sunulacak.

Alanında uzman mimar ve mühendislerin katılımıyla hazırlanan planlarda, hava sirkülasyonlarının sağlanması amacıyla kuzey-güney rüzgârları dikkate alınarak yeşil akslar, batı-doğu hattında ise dikişler denilen geniş kamusal alanlar oluşturulmuştur.

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