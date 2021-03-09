banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1549
ALTIN
421.921
DOLAR
7.6456
STERLİN
10.6194
EURO
9.0872
İmamoğlu Ve Eşi 8 Mart Hatıra Ormanında Ağaç Dikti
Son Dakika
İmamoğlu Ve Eşi 8 Mart...
AGD, Çanakkale Şehitlerini 250 Bin Hatimle Yad Ediyor
AGD, Çanakkale Şehitlerini 250 Bin...
Deva Partisi Kadın Politikaları Vizyon Belgesini Açıkladı
Deva Partisi Kadın Politikaları Vizyon...
Hançerli, “ Hedefimiz Bu Yıl İçerisinde 10 Bin Konutun Kentsel Dönüşüme Girmesi”
Hançerli, “ Hedefimiz Bu Yıl...

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Kadın Personele Anlamlı Hediye

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Kartal Belediyesi’nde görev yapan tüm kadın çalışanlara, gül fidanı hediye ederek bir mektup kaleme aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2021 Salı 16:14
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Kadın Personele Anlamlı Hediye
banner171

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınları unutmadı. Başkan İmamoğlu adına, Kartal Belediyesi’ni ziyaret eden İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı çalışanları, kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, Başkan İmamoğlu’nun kadınlar günü dolayısıyla kaleme aldığı bir mektup ve gül fidanı hediye etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“İstanbul Sizinle Güzel”

İBB Başkanı İmamoğlu tarafından kaleme alınan mektupta ise özetle şu ifadelere yer verildi;

“İstanbul’un güçlü kadınları,

Yüzyıllar boyunca nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu muhteşem şehrin tarihi ve kültürel gelişiminde kadınlar çok önemli roller oynamıştır. İstanbul’un güçlü kadınları; yaratıcılıkları, azimleri ve yeniliğe açık enerjileriyle daima gelişimin ve değişimin öncüsü olmuşlardır.

Bu güzel şehir ve 16 milyon İstanbullu için özveriyle çalışan, fikir geliştiren, üreten, yaratan, yol gösteren siz İstanbul’un güçlü kadınlarına yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul sizinle güzel.

Bu şehri daha eşit, çağdaş, güvenli yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenilenen Yolları ile Kartal’da Ulaşımda Konfor Dönemi
Yenilenen Yolları ile Kartal’da Ulaşımda Konfor Dönemi
Dünya Kadınlar Günü Kartal’da Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak
Dünya Kadınlar Günü Kartal’da Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak
Muhtarlar Toplantısı’nın 137’incisi Gerçekleştirildi
Muhtarlar Toplantısı’nın 137’incisi Gerçekleştirildi
Muhtarlar Toplantısı’nın 137’incisi Gerçekleştirildi
Muhtarlar Toplantısı’nın 137’incisi Gerçekleştirildi
İBB’den Dragos Arkeolojik Kazı Alanına Ziyaret
İBB’den Dragos Arkeolojik Kazı Alanına Ziyaret

banner186

banner189

şişli escort - beylikdüzü escort - izmir escorts

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169