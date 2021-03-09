İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Kadın Personele Anlamlı Hediye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınları unutmadı. Başkan İmamoğlu adına, Kartal Belediyesi’ni ziyaret eden İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı çalışanları, kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, Başkan İmamoğlu’nun kadınlar günü dolayısıyla kaleme aldığı bir mektup ve gül fidanı hediye etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“İstanbul Sizinle Güzel”

İBB Başkanı İmamoğlu tarafından kaleme alınan mektupta ise özetle şu ifadelere yer verildi;

“İstanbul’un güçlü kadınları,

Yüzyıllar boyunca nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu muhteşem şehrin tarihi ve kültürel gelişiminde kadınlar çok önemli roller oynamıştır. İstanbul’un güçlü kadınları; yaratıcılıkları, azimleri ve yeniliğe açık enerjileriyle daima gelişimin ve değişimin öncüsü olmuşlardır.

Bu güzel şehir ve 16 milyon İstanbullu için özveriyle çalışan, fikir geliştiren, üreten, yaratan, yol gösteren siz İstanbul’un güçlü kadınlarına yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul sizinle güzel.

Bu şehri daha eşit, çağdaş, güvenli yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)