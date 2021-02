İBB Başkanı İmamoğlu ve Başkan Yüksel, Hızır Orucu’nu Kartal Cemevi’nde Açtı

Başkan İmamoğlu’ndan ‘Laiklik’ Vurgusu

Gerçekleştirilen Hızır Lokması dağıtımı öncesi; Başkan İmamoğlu ile Başkan Yüksel, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’ı ziyaret etti. Başkan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, laikliğin toplumsal barışın sağlanmasındaki rolüne dikkat çekerek; “Ayrıştırıcı dil, üstünlük taslayan bir akıl, her şeyden önce bizim inancımızda yok. İnsan olmanın prensibi de budur. Bu yönüyle inançlarımızın da böyle hizmetler vermesinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnançlara hizmet eden kurumların ve vakıfların çok dikkatli ve hassas olması gerekiyor. Bunu her ibadethanede her yerde hissetmek istiyoruz. Ülkemizin sağlam prensipleri var. Onlardan biri de laiklik ilkemizdir. Laiklik, toplumsal barışın, bir arada olmanın her şekilde bireylerin eşitliğini işaret eden bir prensiptir. Mustafa Kemal Atatürk’ün, hepimize emanet ettiği en değerli prensiplerden bir tanesidir.” ifadelerini kullandı.

“Yüzünü Karanlığa Dönenlerden Olmayacağız”

Başkan İmamoğlu konuşmasının devamında, kamu kurumlarının tüm inançlara eşit derecede hizmet etmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Kamu kurumlarımızın bütün inançlara eşit derece hizmet etmesi gereklidir. Hem Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel, hem de bizler bunu temsil etmek için varız. Bu ülkeye ışık gibi doğmuş bir Mustafa Kemal Atatürk var. Önemli olan yüzünü ışığa dönmekte. Biz yüzünü karanlığa dönenlerden asla olmayacağız. Bugün, böylesine güzel bir ibadethanemizde, yüzümüze ışık tutan faaliyetleri kıymetli Başkanımızın aktarması beni mutlu etti. Bütün cemevlerimizin yanındayız. Cemevlerimizin, kamudan ne yazık ki hak ettiği hizmeti alamadığını çok yakın biliyorum. Bunun gereğini yapma konusunda da gereken bütün sorumluluğumuzu yerine getirmeyi önemsiyorum.” dedi.

Başkan İmamoğlu ve Başkan Gökhan Yüksel, okunan dualarla birlikte oruçlarını açarak, cemevindeki vatandaşlara hızır lokması dağıttı.