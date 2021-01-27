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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Başkan Gökhan Yüksel’den Değerlendirme Toplantısı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) koordinatörlüğünde Kartal’da devam eden ve başlatılacak çalışmaları değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ocak 2021 Çarşamba 09:47
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Başkan Gökhan Yüksel’den Değerlendirme Toplantısı
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İBB'nin Saraçhane'deki merkezinde düzenlenen toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB ve Kartal Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Kartal Belediyesi ve İBB koordinatörlüğünde Kartal’da devam eden ve başlatılması planlanan çalışmalar, toplantının ana gündem maddesini oluşturdu. Toplantı ile ilgili konuşan Başkan Gökhan Yüksel, " İBB Grup Başkan Vekilimiz Doğan Subaşı ve İBB Meclis Üyelerimizle beraber İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettik. Kartal’ımız ile ilgili çalışmalarımız ve iş birliklerimiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk." dedi.

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