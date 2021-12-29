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İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu Kartal’daki Proje Alanında İncelemelerde Bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kartal’da Yoğun İlgi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2021 Çarşamba 14:34
İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu Kartal’daki Proje Alanında İncelemelerde Bulundu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ‘Kartal Neyzen Tevfik Meydanı Yenileme Projesi’ kapsamında şantiye alanında incelemelerde bulunarak, yapılan son çalışmalar hakkında teknik ekipten detaylı bilgi aldı. Burada Kartallıların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, “Neyzen Tevfik Meydan düzenlemesiyle Kartal’a çok şık bir alan hediye edeceğiz” diye konuştu.

Kartallıların yoğun ilgisi eşliğinde Kartal Neyzen Tevfik Meydanı şantiyesinde incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve kurum bürokratlarından detaylı sunumlar aldı. İncelemelere Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı da eşlik etti.

“Kartal’a Çok Şık Bir Alan Hediye Edeceğiz”

Kartal Neyzen Tevfik Meydanı yenileme çalışmaları hakkında açıklama yapan İmamoğlu, “Kartal’da Neyzen Tevfik Meydanı’ndayız. Tren yolunun hem D100 tarafı hem Marmaray tarafındaki caddelerdeki düzenlemeyle beraber, burada kendi içinde kotları olan çok şık bir meydan düzenlemesi yapıyoruz. İBB’nin bütün birimleri, Park Bahçeler olsun, Fen İşleri olsun, Yol Bakımı olsun, bütün birimleriyle hem cadde düzenlemeleri hem trafik akışı, hem de buradaki meydan düzenlemesiyle Kartal’a çok şık bir alan hediye edeceğiz. Devlet Demiryolları’yla birkaç sorun var. Teknik sorunlar. Onları aşmak için de görüşmeleri Kartal Belediye Başkanımız, bizim yetkili arkadaşlarımız, Genel Sekreter Yardımcımız beraber yürütüyor, sürdürüyorlar.” şeklinde konuştu.

'İnşallah Mayıs-Haziran’da da Bu Meydanda Gezeceğiz”

İBB, Kartal Belediyesi ve TCDD'nin burada uyumlu bir şekilde çalışmasını arzu ettiğini belirten İmamoğlu, “Günün sonunda, burada keyifli bir alanın oluşması için, TCDD’nin bu sürece hızlıca bir karar verip, uyumlu bir biçimde inşallah Kartal halkına, özellikle bu tren yolunun altına çıkacak olan alanların da mümkün olduğu kadar kamusal faydayı gözeten… Tabii ki Devlet Demiryolları'nın mülküdür, bazı ticari alanlar da düşünebilir, kendi takdiridir. Ama mümkün olduğu kadar, kamusal alanları düşünerek tasarlanması konusunda da kendilerinden destek istiyoruz. Yani bir nevi; İBB, Kartal Belediyesi ve TCDD’nin uyumlu bir biçimde burada bir proje ortaya çıkarmasını arzu ediyoruz. Biz de yapımcıyız. Bütçesini hazırladık, yapacağız. İnşallah Mayıs-Haziran’da da bu meydanda gezeceğiz.” sözleriyle devam etti.

TCDD’ye Dayanışma Çağrısı

“Hem yağmur suları olsun hem pis su kanalları olsun, kanalizasyon olsun, burada büyük altyapı çalışmaları yapıldı” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Zaten altyapısı bitmeden, üstünü cilalamıyoruz. Yani önce altyapısıyla uğraşıyoruz, sonra üst yapıyı en nitelikli bir biçimde bitirip, halka hediye ediyoruz ki, kalıcı olsun. 30-40-50 yıl da geçse, burada hiçbir sorun yaşanmasın. Zaten burada Kartal Belediyemizin geçmiş hafızası, Başkanımızın geçmiş hafızası, sorunları en uygun şekilde tespit edecek donanıma sahipti. Ekiplerimiz, oturduklarında başka ilçelerde de olduğu gibi, burada da kangren haline gelmiş, belki 20-30 yıldır dokunulmamış birçok sorunu çözdü. İşin içinde yine Fen İşlerimiz olsun, diğer birimlerimiz olsun, İSKİ grubumuz olsun, sürecin içinde oldular.  Dayanışma içinde yürüyoruz. Tekrar ifade edeyim: Gönderme gibi algılamasınlar. Proje, İBB, Kartal Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla olsun istiyoruz. O dayanışmayı hızlıca gösterirlerse, çok büyük memnuniyet duyarız.”

Neyzen Tevfik Meydanı çalışmaları hakkında açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise "Bugün İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte Neyzen Tevfik Meydanı'nda başlayan yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalarımızla çok yakında meydanımız yeni görünümü ile daha yeşil, ferah ve işlevsel hale gelecek." ifadelerinde bulundu.

 

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