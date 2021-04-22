Hijyen ve Çevre Çalışmaları Kartal’da Aralıksız Devam Ediyor

Kartal’da Her Gün 240 Çöp Konteyneri Yıkanıyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü Covid-19 salgını önlemleri kapsamında Kartal’daki çöp konteynerlerinin deterjanlı solüsyon ve otomatik makine ile yıkanmasını sağlıyor.

Özellikle sıcakların artmasıyla koku şikâyetlerine de neden olan çöp konteynerleri, önce çöp toplama ekipleri tarafından boşaltılıyor ve hemen arkadan gelen konteyner yıkama aracı işe koyularak deterjan ile yıkama işlemini gerçekleştiriyor.

Basınçlı ve deterjanlı su ile yaklaşık 3 dakika boyunca yıkanan konteynerler, kötü koku ve mikroplardan arındırılırken yıkamadan çıkan kirli su da aracın içinde biriktiriliyor. Kartal’da faaliyette olan 2 konteyner yıkama makinesi ile bu şekilde günde 2 vardiya halinde toplam 240 konteyner yıkanabiliyor.

10 bin civarı çöp konteynerlerinin bulunduğu Kartal’da ekipler 20 mahallede sırayla yıkama gerçekleştiriyor.

Molozlar Ekipler Tarafından Adreslerden Alınıyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hizmet verdiği bir diğer alan ise binalardan çıkan moloz ve tadilat atıkları… Periyodik şekilde gerçekleştirilen temizlik hizmetlerinin yanında moloz ve hafriyatlar da yine belediye ekipleri tarafından toplanıyor. Ev veya iş yerlerinde yapılan tadilatlar sonrasında çıkan hafriyat ve molozlar, ekipler tarafından bulundukları yerden alınarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

10 torbaya kadar ekipler tarafından ücretsiz alınan atıklardan, 10 torbanın üzerinde olanlar için ise vatandaşlar belli bir ücret ödüyor. Söz konusu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, Komşu İletişim Merkezi’nin 444 4 578 numaralı telefonunu aramaları talepte bulunmaları gerekiyor.