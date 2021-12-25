banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,891.28
ALTIN
638.46
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44
İmamoğlu: Yeter ki Engel Olmayın ; Daha İyilerini Yapacağız
İmamoğlu: Yeter ki Engel Olmayın...
İmamoğlu’ndan ‘Terörist’ Yanıtı
İmamoğlu’ndan ‘Terörist’ Yanıtı
2021 Yılı Her Konuda Halkı Üzdü
Son Dakika
2021 Yılı Her Konuda Halkı...
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr.Mehmet Toptaş’a Emanet
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi...

Hasat Sanat Atölyesi ‘Yıl Sonu Karma Sergisi’ Kartal’da açıldı

Kartal Belediyesi ve Hasat Sanat Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Yıl Sonu Karma Sergisi’, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Aralık 2021 Cumartesi 10:49
Hasat Sanat Atölyesi ‘Yıl Sonu Karma Sergisi’ Kartal’da açıldı
banner171

Serginin açılışını Başkan Gökhan Yüksel yaptı

Karikatür, resim, fotoğraf, grafik ve çini eserlerinden oluşan ve 42 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin açılışına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Hasat Sanat Derneği üyeleri, karikatüristler, şairler ve yazarlar katıldı.

Sanata ve kültüre destek olan Kartal Belediyesi’nin Hasat Sanat Derneği işbirliği ile gerçekleştirdiği ‘Yıl Sonu Karma Sergisi’nde görücüye çıkan eserler sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Serginin açılışında konuşan Hasat Sanat Derneği Başkanı Karikatürist Hasan Seçkin, pandemi döneminin sanatçılar açısından zor geçtiğini belirtti. Seçkin, 2021 yılının son günlerinde karma bir sergi ile sanatseverler ile buluşmak istediklerini söyledi. Sergide karikatür, resim, fotoğraf, grafik ve çini alanlarında eserler olduğunu ve bu eserlerin pandemi dönemine rağmen ortaya çıktığını belirterek sergiye ev sahipliği yaptığı için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Başkan Gökhan Yüksel: “Kültür-sanat adına buluşmalarımız 2022 yılında da devam edecek”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kültür ve sanat faaliyetlerine her zaman destek olduklarını söyleyerek, sergide emeği geçen sanatçılara teşekkür etti. Serginin en küçük katılımcısının Kartal Belediyesi’ne bağlı kreş öğrencisi olduğunu belirterek bundan büyük bir gurur duyduklarını ifade etti. Hasat Sanat Atölyesi’nin birkaç arkadaşın emeği ile kurulduğunu ve sayılarının arttığını, Kartal’da bu tür güzel sanat eserlerini üreten isimlerin artmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sergide pek çok tecrübeli ismin eserlerinin olduğuna işaret ederek kültür ve sanatın Kartal’da var olmaya devam edeceğini, kültür-sanat adına buluşmaların 2022 yılında da devam edeceğine vurgu yaptı.

Sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi alan Başkan Yüksel, katkılarından dolayı Hasat Sanat Atölyesi üyelerini temsilen karikatürist Hasan Seçkin’e plaket takdim ederken serginin en küçük katılımcısını da unutmayarak ona da plaketini takdim ederek başarılarının devamını diledi.

42 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde 31 Aralık 2021 tarihlerine kadar açık kalacak.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Kadın Kooperatifi Yılbaşı Pazarı açıldı
Kartal Kadın Kooperatifi Yılbaşı Pazarı açıldı
Kartal Belediyesi ve Kızılay’dan kan bağışı kampanyası
Kartal Belediyesi ve Kızılay’dan kan bağışı kampanyası
Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Unutulmaz Yeni Yıl Konseri
Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Unutulmaz Yeni Yıl Konseri
Başkan Gökhan Yüksel’den Kartal esnafına bilgilendirme toplantısı
Başkan Gökhan Yüksel’den Kartal esnafına bilgilendirme toplantısı
Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası yeni yıl konseriyle sahnede.
Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası yeni yıl konseriyle sahnede.

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169