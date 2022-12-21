Gurbetçi Yazar Kenan Taşkesen, “Aşil Topuğu” Adlı Kitabını Okurları İçin İmzaladı

İmza gününde ilk konuşmayı eğitimci ve yazar Niyazi Yaşar gerçekleştirdi. Konuşmasını bir şiirle devam ettiren Yaşar, kitapla ilgili de kısaca düşüncelerini aktardı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bugüne kadar yayımlanmış 1 şiir kitabı, 2 şiir albümü ve 19 tiyatro eseri bulunan Taşkesen, roman türündeki Aşil Topuğu adlı yeni kitabı için düzenlenen törende kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Çocukluğu ve gençliğinin geçtiği Kartal’dan 28 yıl önce ayrılarak Almanya’ya yerleştiğini ve yazın hayatını orada sürdürdüğünü belirten Taşkesen aradan geçen bunca süreden sonra böyle bir imza günü ile yine Kartal’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Taşkesen’in ardından söz alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal Belediyesi olarak Kartallı yazarların, Kartallı sanatseverlerin sesi olmaya gayret gösterdiklerini ifade ederek şöyle konuştu “ Sanatın her alanında böyle. Bazen edebiyat alanında, bazen resim, tiyatro, seslendirme, karikatür alanında ya da müzik alanında Kartallı dostlarımızı komşularımızı öncelemeye çalışıyoruz. 28 yıl sonra bile Kartal ile bağını koparmayan ve Almanya ve Türkiye arasında edebi ve sanatsal üretimine devam eden yazarımızı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

İmza gününde daha sonra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından yazar Kenan Taşkesen’e günün anısına Kartal heykelciği takdim edildi. Törenin ardından Başkan Yüksel için kitabını imzalayan Kenan Taşkesen; Aşil Topuğu adlı romanını okurları için imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.