“Grup 10 Atölye” resim sergisi Kartal Belediyesi’nde açıldı

Kartal Belediyesi, sanata gönül veren sanatçılara destek vermeye devam ediyor. Sanatçıların eserlerini sergilemek için Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nı sanatseverlerin hizmetine sunuyor. Farklı dönemlerde birçok sanat eserine ev sahipliği yapan Kartal Belediyesi, Kartal’da faaliyet gösteren Grup 10 Atölye grubunun hazırladığı karma yağlı boya resim sergisinin açılışını sanatseverler eşliğinde gerçekleştirdi.