“Grup 10 Atölye” resim sergisi Kartal Belediyesi’nde açıldı

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner
Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda sergilenen birbirinden güzel karma yağlı boya tabloların yer aldığı sergiye pek çok sanatsever katıldı. 13 sanatçının katıldığı sergide Oya Özbayraktar, Gönül Poyraz, Gülperi Kocak, Bünyamin Gençaslan, Solmaz Karayel, Nebahat Aydöner, Zekiye Çankaya, Ceyhun Kılıç, Nezahat Biçer, Nuran Kalelioğlu, Hüsniye Sezgin, Melahat Yiğit ve Nuran Uluğ’a ait resimler sergilendi.
29 Nisan tarihine kadar açık kalacak olan sergide 30’dan fazla yağlı boya eser yer alıyor.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)