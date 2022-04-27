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“Grup 10 Atölye” resim sergisi Kartal Belediyesi’nde açıldı

Kartal Belediyesi, sanata gönül veren sanatçılara destek vermeye devam ediyor. Sanatçıların eserlerini sergilemek için Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nı sanatseverlerin hizmetine sunuyor. Farklı dönemlerde birçok sanat eserine ev sahipliği yapan Kartal Belediyesi, Kartal’da faaliyet gösteren Grup 10 Atölye grubunun hazırladığı karma yağlı boya resim sergisinin açılışını sanatseverler eşliğinde gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2022 Çarşamba 15:32
“Grup 10 Atölye” resim sergisi Kartal Belediyesi’nde açıldı
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda sergilenen birbirinden güzel karma yağlı boya tabloların yer aldığı sergiye pek çok sanatsever katıldı. 13 sanatçının katıldığı sergide Oya Özbayraktar, Gönül Poyraz, Gülperi Kocak, Bünyamin Gençaslan, Solmaz Karayel, Nebahat Aydöner, Zekiye Çankaya, Ceyhun Kılıç, Nezahat Biçer, Nuran Kalelioğlu, Hüsniye Sezgin, Melahat Yiğit ve Nuran Uluğ’a ait resimler sergilendi.

29 Nisan tarihine kadar açık kalacak olan sergide 30’dan fazla yağlı boya eser yer alıyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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