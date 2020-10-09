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Görme Engelli Çocuğun Sesli Kütüphane Hayali Kartal'da Gerçek Oldu

Kartal Belediyesi, görme engelli çocuklar için sesli kütüphane projesini hayata geçirdi. Kartal Çocuk Meclisi Üyesi 11 yaşındaki doğuştan görme engelli öğrenci Mustafa Cansunar'ın önerisini değerlendirmeye alan Kartal Belediyesi, dijital ortamda sesli kütüphane kurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ekim 2020 Cuma 10:08
Görme Engelli Çocuğun Sesli Kütüphane Hayali Kartal'da Gerçek Oldu
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Kartal Çocuk Meclisi’nin 23 Nisan özel oturumunda görme engelli bir öğrenci olarak hem mahallesini hem de tüm engelli çocukları temsil ettiğini söyleyen 6. sınıf öğrencisi Mustafa Cansunar'ın sesli kütüphane hayali gerçek oldu.

Kartal Çocuk Meclisi'nin pandemi koşullarında video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda Cansunar, sesli kütüphane önerisini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile paylaşmıştı. Öneriyi değerlendiren Başkan Yüksel, sesli kütüphane projesinin hazırlanması için talimat verdi.

Sesli Kütüphane, Dünya Görme Günü’nde Hizmete Açıldı

Yapılan çalışmaların sonucunda Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde çocukları eğitim alan veliler, örnek bir çalışmaya imza atarak okul öncesi dönemdeki görme engelli çocukların da çocuk kitaplarına ulaşabilmesi için kitapların sesi oldu ve Kartal Belediyesi'nin sesli kütüphanesi, körlük ve görme bozukluğuna dikkat çekmek amacıyla yapılan Dünya Görme Günü’nde görme engelli vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinden görme engelli Mustafa Cansunar’ı makamında ağırlayarak bu anlamlı günde dijital platformda hazırlanan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada, engelli haklarını her zaman savunacaklarını, engelliler için daha birçok proje ile sosyal hayata katılımlarını artırmayı planladıklarını, eşitsizliğin ortadan kalkması ve Kartal’ın engelli dostu bir kent statüsüne kavuşması için çalıştıklarını ifade etti. 6. sınıf öğrencisi görme engelli Mustafa Cansunar da kendi ile birlikte birçok görme engellinin hayalini gerçekleştirdiği için Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Şimdilik 100 kitabın yer aldığı sesli kütüphane, her geçen gün bünyesine eklenen yeni kitaplar ile görme engelli vatandaşlara hizmet verecek. Kartal Belediyesi'nin sesli kütüphanesinden yararlanmak isteyen vatandaşların https://e-belediye.kartal.bel.tr/Kres/SesliKitapBasvuru.aspx görme engelli raporu ile siteye üye olması gerekiyor. Üyeliği gerçekleşen vatandaşlar, TC kimlik numaraları ile birlikte https://e-belediye.kartal.bel.tr/Kres/SesliKitap.aspx linki üzerinden kitaplara ulaşabilecek.

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